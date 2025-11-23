違反休息規定賺30萬外快 MTA維修員遭停職

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
一名市捷運局維修員在多次違反MTA工作休息規定的情況下，靠著替至少九家私人公司從事焊接工作，賺取高達30萬元的外快。(本報檔案照)
大都會運輸署(MTA)督察長辦公室20日發布的消息，一名市捷運局維修員在多次違反MTA工作休息規定的情況下，靠著替至少九家私人公司從事焊接工作，賺取高達30萬元的外快；調查指出，該員工的無視休息的指令，給自己和他人的安全帶來威脅。

根據這份報告，「休息規定」旨在避免員工因疲勞而影響工作安全，尤其對於需要高度專注操作機械的職務至關重要，而結構維修員通常負責交通系統內的維修與修繕工作，更應該遵守這項規定。

MTA總稽核柯特(Daniel G. Cort)指出，該名自2012年受聘的維修員，在2020年4月至2024年7月期間，透過外包工作非法賺取額外收入，共32次無視強制休息的要求，「這名員工的行為危及自己與他人的安全」；他也強調，外聘規定的存在是為了保護系統、員工與乘客安全，避免利益衝突並防止濫用時間，違規者將被追究責任。

調查始於2024年4月，一名匿名人士指出，該維修員在為一個替市捷運局安裝擋風板的外包商工作時，出示了一張只有當局員工才持有的軌道安全訓練卡，因而遭到懷疑； 後來調查他的紀錄發現，該員工的外聘工作範圍大到令人震驚。

目前，該維修員已被處以五個月無薪停職，並收到最終警告，其主管則重新接受如何處理員工外聘申請的指導，然而MTA高層仍希望採取更嚴厲的行動。

「我們原本尋求開除涉案員工，因為他反覆且惡意違反兼職與休息規定，背叛公眾信任，並明顯無視公共安全」，市捷運局局長德克利奇洛(Demetrius Crichlow)表示，「雖然我們不同意，但仲裁人已決定他僅需無薪停職，而他在停職期間已失去數萬元的薪水。」

