史塔文斯基辦募款會 爭連任州參議員

記者高雲兒／紐約報導
現場座無虛席，吸引皇后區多位民選官員、社區領袖與居民參與，氣氛熱烈。(史塔文斯基办公室提供)
紐約州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)19日晚在皇后區貝賽(Bayside)舉行2026年連任競選啟動募款會，皇后區多位民選官員、社區領袖與居民參與，現場座無虛席，氣氛熱烈。

活動由州參議員劉醇逸(John Liu)主持，他稱讚史塔文斯基多年來在州參議會高等教育委員會貢獻。他表示：「能與史塔文斯基共事，是我的榮幸。她始終是紐約州立大學(SUNY)與市立大學(CUNY)的堅定擁護者。」

史塔文斯基致詞說，「今晚嘉賓雲集，顯示我們社區的力量，也顯示我們正在推動的重要工作。我致力於提升可負擔性、公共安全與教育機會，而這些努力會在2026年持續進行」。

州參議員康莫利(Leroy Comrie)形容史塔文斯基是選區「穩健、有原則的聲音」，州參議員佩索德(Roxanne Persaud)稱她「對選區需求瞭若指掌」，州眾議員辛德曼(Alicia Hyndman)說兩人身為兩會高等教育委員會主席，長期「並肩」合作。州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)與瓦內爾(Clyde Vanel)分別稱讚她的勤勉、可靠與對家庭及小企業的長期支持。市議員李琳達(Linda Lee)則表示，史塔文斯基「每天都在努力為長者、學校與社區發聲」。

支持者也回顧她近年的政績，包括推動皇后區可負擔住房計畫、爭取警察資源與強化社區安全項目，以及在州參議會成功阻止州立大學和市立大學調漲學費，並推動州史上最大規模的助學金擴充，使高等教育更具可及性。

當晚有大批選區居民到場，力挺史塔文斯基。她表示：「在市與州面臨各項挑戰的此刻，我們需要真正瞭解社區、願意每天為之奮鬥的領袖。我非常感謝選區給予我的信任。」

此次募款會宣告史塔文斯基展開2026年連任競選。活動同時結合公益，會上也鼓勵與會者捐贈食物，將轉交給牙買加(Jamaica)第一聯合衛理公會教堂的食物儲藏室，支援受物價上漲衝擊的家庭。

紐約州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)19日晚在皇后區貝賽舉行2026年連任競選啟動募款會。(史塔文斯基办公室提供)

