感恩節除了南瓜派 紐約這幾家糕點值得嘗一嘗

記者曹馨元╱紐約報導
南瓜派。Image by Stephanie Ortiz from Pixabay
南瓜派。Image by Stephanie Ortiz from Pixabay

感恩節作為團聚的節日，餐桌上豐盛的美食不僅象徵恩賜，也是凝聚親友的節日主題。而除了主角火雞外，以南瓜派為代表的派點也是當日必吃美食。紐約市是派點愛好者的天堂，美食媒體Eater共選出20家最具代表性的糕點房，跨越經典與創意，為市民帶來豐富選擇。

如果想要嘗試創意的口味，不少甜品店帶來頗具亞裔風情的派點。位於皇后區陽邊(Sunnyside)的菲律賓甜甜圈店Kora將於本季首次推出感恩節派預購，並提供「椰子紫山藥」等極具菲律賓文化特色的派點。

曼哈頓華埠頗受歡迎的越南風情蛋糕房Banh by Lauren也推出了「香蘭椰子香茅派」；而融入台灣風味的布碌崙「盈成烘焙坊」(Win Son Bakery)則帶來「五香地瓜派」。

對於偏愛經典風味的食客，曼哈頓翠貝卡(Tribeca)的Frenchette Bakery改良了傳統的蘋果、山核桃與南瓜派，細節頗有巧思。

布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)的Pies 'n' Thighs以其經典的香蕉奶油派聞名，新鮮香蕉、香蕉布丁與鮮奶油製作，餅底則用威化餅乾壓制而成；此外也有波本山核桃等傳統選項。

曼哈頓下東城的Lafayette Grand Cafe and Bakery則融合新英格蘭風味與法式糕點技巧，以耗時費工的塔皮(Pâte brisée)為餅面，值得一試。

若追求精緻的高端甜品，不妨嘗試曼哈頓的Lysée；該店提供葫蘆造型的經典南瓜派，甜點禮盒及餅乾，是送禮佳選。如果不想提前預訂，也可以選擇在布碌崙、皇后區有多家分店的Martha’s Country Bakery，哪怕臨時應急也不會折損口味。

如今，大部分餅店已開放預購，想要選購的食客也需注意糕點店是否在感恩節當日開門，以免跑空。

曼哈頓 布碌崙 南瓜

感恩節出行 前2天最塞車 27日當天最順暢

南瓜派讓路 好市多感恩節限定甜點上架

布碌崙華男詐騙長者 遭通緝

角聲福音廣場22日慶感恩節 辦擺攤表演、健檢免費參加

