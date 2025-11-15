華人醫師會青少年科學競賽 首登長島表彰優秀學子

美國華人醫師會第八屆青少年科學競賽頒獎典禮12日晚在長島納蘇郡立法廳舉行，20多名在生物醫學與科學研究領域表現突出的初高中生獲得表彰。(納蘇郡亞裔事務辦公室提供)

美國華人 醫師會(ACAP)第八屆青少年科學競賽頒獎典禮12日晚在長島 納蘇郡立法廳舉行，20多名在生物醫學與科學研究領域表現突出的初高中生獲得表彰，研究成果以壁報方式展出，吸引眾多家長、醫師與教育工作者到場參觀交流，會場氣氛熱烈。

這項由醫師會主辦的科學競賽自2017年啟動，旨在為對科研有興趣的青少年提供展示平台。今年有多位華人學生脫穎而出，部分學生於10月完成決賽口頭報告後進入最終名單。典禮首次移至納蘇郡立法廳舉行，由納蘇郡亞裔 事務辦公室副主任李孟與醫師會秘書長鄧方明主持，獲得地方政府與社區機構的支持。

醫師會主席朱自強表示，今年正逢醫師會成立30周年，會員突破1600人，其中終身會員超過700人。他表示，醫師會一直重視青少年科學素養的培育，感謝評審醫師、贊助單位及義工在籌備中的付出，也特別感謝納蘇郡亞裔事務辦公室在協調上的協助。

納蘇郡主計長Elaine Phillips、北罕普斯狄鎮鎮長Jen Desena、郡立法議員Scott Strauss、亞裔鎮議員劉巧怡、納蘇郡亞裔事務辦公室主任Owais Naqvi等。納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)雖未能到場，仍透過賀狀肯定醫師會多年來在青少年科教與社區服務方面的貢獻，並向科學委員會成員與主辦團隊致謝。

頒獎過程成為典禮焦點，學生依序上台領獎，全場掌聲不斷。今年獲得初級組優勝獎(Junior Prize Award)的學生包括Dorie Liu、Ryan Tsai與Olivia Zeng，他們在研究方法、表達與創新性上獲得評審一致肯定。此外，20餘位學生獲得優秀研究獎(Honorable Research Award)，學生研究主題廣泛，包括分子生物學、神經科學、生物工程、公共衛生、人工智能與環境科學等。壁報展讓學生與醫師近距離交流，許多學生表示獲益良多。

科學委員會共同主席韓麗英表示，競賽的價值不僅是獎項，更在於鼓勵年輕人勇於探索科學、保持提問的精神。她說，醫師會將持續支持下一代科學人才，期盼更多青少年在未來投身醫療與科研領域。