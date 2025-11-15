我的頻道

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙華人聯合會於13日晚間舉辦創會23周年暨籌款晚宴，邀請民代、警員、社區領袖與民眾逾400人參與。(主辦方提供)
布碌崙(布魯克林)華人聯合會於13日晚間舉辦創會23周年暨籌款晚宴，邀請民代、警員、社區領袖與民眾逾400人參與。晚宴除有州與市民代頒發近50萬元撥款支票，主辦方亦表彰為社區付出貢獻的華人。

在當晚籌款晚宴上，會長鄧銘賢(Ansen Tang)除感謝各界23年來的支持外，也感謝當晚的獲獎者持續為社區做出卓越貢獻，投注大量時間服務社區和會員。華聯會新任董事會董事長趙錫安則表示，未來說他將盡全力與鄧銘賢合作，繼續履行華聯會服務社區的使命。

隨後二位也頒發數個獎項表彰社區卓越人士，包含獲得年度最佳校長獎的得獎者、101小學校長庫爾(Gregg Korrol)、獲得年度最佳專業醫生獎的醫師田曉鎔(Kevin Tin)、獲頒年度最佳家庭醫生獎的醫師呂莉、獲年度社區領袖獎的第一保健市場發展協調副總裁王惠岳，而Momentum地產則獲得年度最佳企業獎。

當日參加晚宴的民代包含代表皇后區的州參議員劉醇逸、陳學理、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、李榮恩(Grace Lee)與市議員莊文怡，布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)及華裔助理檢察官吳建宏(Kin Ng)、市警總局社區和青少年事務副總監佛斯特(Alden Foster)，市警局62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)和61分局局長安東尼奧(Joseph Antonio)亦率警員一同參與。

李榮恩、劉醇逸與寇頓將由州議會撥出的25萬1680元的支票頒發給會長鄧銘賢，莊文怡亦將她與市議員韋娜芙(Inna Vernikov)一同爭取的24萬元支票頒發給協會，感謝其對社區提供的服務與支持。

