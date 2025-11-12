3大賭場爭執照 承諾收益數十億 專家：樂觀預測難成真

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
過去幾年，美國主要城市的新賭場屢屢未達預期。此為示意圖。（美聯社）
過去幾年，美國主要城市的新賭場屢屢未達預期。此為示意圖。（美聯社）

紐約市正迎來史上最大規模的賭場競標戰，三大業者為爭取最多三張拉斯維加斯式賭場執照，均開出數十億元的投資與收益承諾，聲稱將為紐約帶來數萬就業與數十億稅收。然而，專家警告，美國多地的經驗顯示，此類「天價預測」往往難以兌現，都市型賭場對整體經濟的實際刺激有限，更多只是消費與就業的重新分配。

在三家競爭者中，雲頂世界(Resorts World)計畫在甘迺迪機場附近興建賭場，預估年收入可達40億元；硬石集團(Hard Rock)擬於皇后區設點，承諾每年營收39億元並提供6000個永久職位；巴利集團(Bally's)則宣布將在布朗克斯投資40億元興建綜合度假賭場，每年繳稅3億7000萬元。若各方預測成真，任何一家都將成為全美營收最高的商業賭場之一。

然而，專家們的看法卻更為謹慎。 智庫「城市研究所」(Urban Institute)研究員達達延(Lucy Dadayan)表示：「芝加哥、費城與波士頓的情況都相似，那些華麗的預測從未真正實現。」學者也認為，賭場帶來的所謂經濟成長，更多是「轉移效應」而非新創產值。

過去幾年，美國主要城市的新賭場屢屢未達預期。波士頓港安可賭場(Encore Boston Harbor)原估年收入8億元，六年來仍未達標且連續三年下滑；芝加哥的巴利賭場2024年僅收1億2500萬元，不及市府預期的一半。紐約州自2013年開放商業賭場以來，已發出七張執照，其中僅有一家達到原先的營收目標，部分甚至陷入財務困境。

不過，對規模較小的地方政府而言，賭場稅收仍可能帶來實質助益。例如位於羅徹斯特與雪城之間的小鎮Tyre，每年自del Lago賭場獲得逾200萬元稅收，使其得以取消鎮級地稅。

目前，州政府仍有最多三張執照待頒，預計最快12月揭曉。若通過，硬石集團與巴利集團都將從零興建新場館，雲頂世界則擴建現有「賽馬場附屬賭場」。三家合計承諾創造超過5萬個工作機會，其中約三分之一為永久職位。

州博彩委員會2021年的報告預估，紐約市三家賭場合計年賭博收入約44億元；但業者提出的數字更高。雲頂世界聲稱若獨得執照，年收入可達40億元，若三家並存，仍能維持27億元；巴利集團預估超過10億元，硬石集團則稱第三年可達39億元。

