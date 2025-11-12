經典黃梅調 11/29法拉盛市政廳登場

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
由啟揚文化中心主辦的「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，將於29日(周六)下午1時至2時30分在法拉盛市政廳舉行。(主辦方提供)
經典黃梅調將在皇后區法拉盛再度演出。由啟揚文化中心主辦的「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，將於29日(周六)下午1時至2時30分在法拉盛市政廳舉行，帶領觀眾重溫這一融合民間旋律與戲曲情懷的傳統藝術。

黃梅調源自湖北黃梅縣，後於安徽安慶地區發展成熟，其曲調清麗婉轉、節奏平穩流暢，唱出農耕生活的喜悅與人間悲歡。本場音樂會由藝術總監周興立與總導演黃妤共同策畫，精選多部經典劇目片段，包括「江山美人」的「天女散花」、「戲鳳」，「梁山伯與祝英台」的「草橋結拜」、「十八相送」、「化蝶」，以及「包公審美」中秦香蓮、陳世美與包青天的經典唱段。黃妤表示，希望藉由現場演唱與戲劇重現，讓觀眾在紐約也能感受這門傳統藝術的細膩情感與文化力量。

特別的是，參與演出的並非職業戲班，而是來自華人社區的素人表演者，包含高中生、退休人士與小商業主等。周興立表示：「這場演出象徵文化的代際傳承，也凝聚了社區對傳統音樂的熱情。」

演出活動座位有限。門票熱線為(718)359-1888，取票地點為法拉盛41大道133-29號啟揚文化中心。

