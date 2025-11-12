大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議

大都會博物館將全面升級館內照明系統，估計將花費2500萬元，升級經費將由紐約市政府支出。(記者戴慈慧／攝影)

大都會 博物館(The Metropolitan Museum of Art)近日宣布，將啟動一項金額高達2500萬元的館內照明升級計畫。該計畫將全面更換展廳內的照明設備，採用高效節能的LED系統，預計2028年前完成，資金由紐約市 政府出資。

這筆由市府資本預算支出的款項，將由市府行政服務局(DCAS)與紐約電力局(NYPA)共同執行，工程範圍涵蓋博物館內324個展廳，預計安裝近兩萬盞新型燈具及16組智能控制系統。官方表示，升級後的照明可大幅降低能耗與溫度負荷，有助於藝術品保存與展覽視覺品質提升，同時實現遠端管理與更精準的光線控制。

然而，這項計畫仍引發部分爭議。由於大都會博物館屬於私人非營利機構，擁有約30億元的基金與龐大的贊助資源，「紐約郵報」質疑市府是否應動用公共資金協助私有並且資源已非常充足的文化機構作內部設備升級。

對此，市府表示，大都會博物館是紐約市文化機構聯盟的一員，該聯盟自19世紀末成立以來，便負責維護城市重要的公共文化資產，如布朗士 動物園與美國自然歷史博物館等。此次照明改造屬於市府與聯盟間長期合作的一部分。

大都會博物館館長暨執行長霍爾倫(Max Hollein)表示：「這不僅是一次節能升級，更展現了博物館致力於永續發展的決心。它讓我們能以更安全、更具現代感的方式，向世界觀眾呈現藝術之美。」

DCAS專員莫利納(Louis A. Molina)對此回應：「投資能源效率，就是投資紐約的未來。大都會博物館作為全球頂級藝術殿堂，也將成為綠色轉型的象徵。」DCAS預估，新系統每年可減少約2000公噸二氧化碳排放，相當於少了400輛汽車在街上行駛。