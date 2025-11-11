我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

曼哈頓M42、皇后區Q9 分獲紐約公車「最慢獎」、「最擁擠獎」

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一年一度的紐約公車「最慢獎」及「最擁擠獎」揭曉，在堵車費徵收區塊行駛的曼哈頓M42公車，以5.25哩的時速獲「最慢獎」。(記者許君達／攝影)
一年一度的紐約公車「最慢獎」及「最擁擠獎」揭曉，在堵車費徵收區塊行駛的曼哈頓M42公車，以5.25哩的時速獲「最慢獎」。(記者許君達／攝影)

一年一度的紐約公車「最慢獎」及「最擁擠獎」揭曉，在堵車費徵收區塊行駛的曼哈頓M42公車，以5.25哩的時速獲「最慢獎」，行經布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)的 Gateway 購物中心及皇后區牙買加(Jamaica)之間的Q9公車，則因乘客要比預計時間多等3.62分鐘而獲「最擁擠獎」。

這兩項頗具黑色幽默的獎項，由紐約公共利益研究集團(NYPIRG)的乘客運動(Straphangers Campaign)及大都會運輸署(MTA)公民諮詢委員會共同頒發，今年已邁入第18屆。

今年的「最慢獎」由曼哈頓M42公車奪得，該公車行駛在曼哈頓堵車費徵收區塊，雖然因堵車費計畫有改善，但由於當地並未設公車專用道，M42公車仍需與計程車、私家車與貨車爭道，因此每小時時速仍僅5.25哩。評獎方評價，「減緩壅塞」的政策，必須同時配合強而有力的「公車優先」措施，M42公車就是個鮮明的案例。

此外，途徑布碌崙華社日落公園(Sunset Park)的B35及B11公車，也分別以5.36及6.18哩的時速，位列布碌崙大區速度最慢的五輛公車榜單。

「最擁擠獎」則由Q9公車奪得，該公車橫跨皇后區牙買加及布碌崙東紐約，是串聯購物區、住宅區與交通樞紐的重要路線。然而，乘客卻常常反映，等了許久才等到公車，結果卻一次來好幾輛，導致班次極不穩定、難以依賴。評獎方評價，隨著皇后區巴士網絡實施全面改制，期待這條「遲到王」公車明年能加快腳步。

此外，行經皇后區法拉盛華社的Q58公車，因乘客要比預計時間多等2.7分鐘，也位列全市15條最不靠譜、最繁忙的公車路線。

榜單最後總結，紐約市的公車以「慢」聞名，不過與2022年相比，整體公車的行駛速度已有顯著改善，曼哈頓14街所設置的公車專用道及優先車道，若嚴格執行，已被證明能有效減少延誤並提升準點率，「接下來的挑戰，是確保這些成果在全市拓展」。

布碌崙 皇后區 曼哈頓

上一則

聯邦政府停擺 紐約延遲發放取暖補助金

下一則

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓M42奪紐約公車最慢獎 最擁擠獎落「它」頭上

曼哈頓M42奪紐約公車最慢獎 最擁擠獎落「它」頭上
紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪
不理聯邦命令 紐約重啟發放糧食券…新州呢？

不理聯邦命令 紐約重啟發放糧食券…新州呢？
曼達尼勝選效應康州房市大熱 華人房仲這麼看

曼達尼勝選效應康州房市大熱 華人房仲這麼看

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定