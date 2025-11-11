曼哈頓M42、皇后區Q9 分獲紐約公車「最慢獎」、「最擁擠獎」

一年一度的紐約公車「最慢獎」及「最擁擠獎」揭曉，在堵車費徵收區塊行駛的曼哈頓M42公車，以5.25哩的時速獲「最慢獎」。(記者許君達／攝影)

一年一度的紐約公車「最慢獎」及「最擁擠獎」揭曉，在堵車費徵收區塊行駛的曼哈頓 M42公車，以5.25哩的時速獲「最慢獎」，行經布碌崙 (布魯克林)東紐約(East New York)的 Gateway 購物中心及皇后區 牙買加(Jamaica)之間的Q9公車，則因乘客要比預計時間多等3.62分鐘而獲「最擁擠獎」。

這兩項頗具黑色幽默的獎項，由紐約公共利益研究集團(NYPIRG)的乘客運動(Straphangers Campaign)及大都會運輸署(MTA)公民諮詢委員會共同頒發，今年已邁入第18屆。

今年的「最慢獎」由曼哈頓M42公車奪得，該公車行駛在曼哈頓堵車費徵收區塊，雖然因堵車費計畫有改善，但由於當地並未設公車專用道，M42公車仍需與計程車、私家車與貨車爭道，因此每小時時速仍僅5.25哩。評獎方評價，「減緩壅塞」的政策，必須同時配合強而有力的「公車優先」措施，M42公車就是個鮮明的案例。

此外，途徑布碌崙華社日落公園(Sunset Park)的B35及B11公車，也分別以5.36及6.18哩的時速，位列布碌崙大區速度最慢的五輛公車榜單。

「最擁擠獎」則由Q9公車奪得，該公車橫跨皇后區牙買加及布碌崙東紐約，是串聯購物區、住宅區與交通樞紐的重要路線。然而，乘客卻常常反映，等了許久才等到公車，結果卻一次來好幾輛，導致班次極不穩定、難以依賴。評獎方評價，隨著皇后區巴士網絡實施全面改制，期待這條「遲到王」公車明年能加快腳步。

此外，行經皇后區法拉盛華社的Q58公車，因乘客要比預計時間多等2.7分鐘，也位列全市15條最不靠譜、最繁忙的公車路線。

榜單最後總結，紐約市的公車以「慢」聞名，不過與2022年相比，整體公車的行駛速度已有顯著改善，曼哈頓14街所設置的公車專用道及優先車道，若嚴格執行，已被證明能有效減少延誤並提升準點率，「接下來的挑戰，是確保這些成果在全市拓展」。