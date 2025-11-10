曼哈頓華埠遊行 致敬退伍軍人日

紐約華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉辦年度遊行，以慶祝退伍軍人日。(記者曹馨元╱攝影)

9日，紐約華裔 美國退伍軍人會在曼哈頓華埠 舉辦年度遊行，以慶祝退伍軍人日；遊行從紐約中華公所門前出發，沿勿街(Mott St.)向南，至劉國樑廣場(Kimlau Square)後，隊伍集結在華裔軍人忠烈坊前舉行例行儀式，紀念為國捐軀的華裔軍人。

本次遊行及儀式由退伍軍人會總幹事梅本立主持，參與者除退伍軍人會會員、軍眷代表及華裔軍校生外，還包括紐約台山寧陽會館主席伍堅石、美東聯成公所主席梁漢本、華埠商業改進區執行總監陳作舟，紐約華僑文教服務中心主任王怡如，以及州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)。

退伍軍人會主席黃建中在演講中表示，無論是自由民主的美國核心價值觀，或是關乎每日生活的公共安全，都源自退伍軍人們不畏危險的英勇，以及甘於犧牲的付出；而在華裔軍人也是其中做出重要貢獻的一部分，「讓我們透過今天的活動，來提醒人們銘記退伍軍人的奉獻」。

曾在海軍服役六年的陳學理說，看到在場的諸多退伍軍人頗具感觸，他也對沒能從戰場歸來、仍舊下落不明或負傷的軍人致意，並表示將在州府持續推動退伍軍人權益；「沒人可以質疑我們社區的愛國熱情」。同為退伍軍人的鄭永佳曾被派往阿富汗 ，他回顧了華裔軍人對美國歷史的貢獻，並強調華裔軍人所留下的精神遺產應被社區所珍視、銘記。