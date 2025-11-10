我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

曼哈頓華埠遊行 致敬退伍軍人日

記者曹馨元╱紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉辦年度遊行，以慶祝退伍軍人日。(記者曹馨元╱攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉辦年度遊行，以慶祝退伍軍人日。(記者曹馨元╱攝影)

9日，紐約華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉辦年度遊行，以慶祝退伍軍人日；遊行從紐約中華公所門前出發，沿勿街(Mott St.)向南，至劉國樑廣場(Kimlau Square)後，隊伍集結在華裔軍人忠烈坊前舉行例行儀式，紀念為國捐軀的華裔軍人。

本次遊行及儀式由退伍軍人會總幹事梅本立主持，參與者除退伍軍人會會員、軍眷代表及華裔軍校生外，還包括紐約台山寧陽會館主席伍堅石、美東聯成公所主席梁漢本、華埠商業改進區執行總監陳作舟，紐約華僑文教服務中心主任王怡如，以及州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)。

退伍軍人會主席黃建中在演講中表示，無論是自由民主的美國核心價值觀，或是關乎每日生活的公共安全，都源自退伍軍人們不畏危險的英勇，以及甘於犧牲的付出；而在華裔軍人也是其中做出重要貢獻的一部分，「讓我們透過今天的活動，來提醒人們銘記退伍軍人的奉獻」。

曾在海軍服役六年的陳學理說，看到在場的諸多退伍軍人頗具感觸，他也對沒能從戰場歸來、仍舊下落不明或負傷的軍人致意，並表示將在州府持續推動退伍軍人權益；「沒人可以質疑我們社區的愛國熱情」。同為退伍軍人的鄭永佳曾被派往阿富汗，他回顧了華裔軍人對美國歷史的貢獻，並強調華裔軍人所留下的精神遺產應被社區所珍視、銘記。

退伍軍人會前主席、退休法官伍元天則指出，華人對美國的軍事貢獻歷史已久；第一次世界大戰中便有華裔美國英雄劉成基(Lau Sing Kee)，他也因英勇表現獲頒美國陸軍傑出服役十字勳章(Distinguished Service Cross)及法國戰爭十字勳章(Croix de Guerre)，成為首位獲得這兩項殊榮的華裔美國人。

遊行隊伍集結在華裔軍人忠烈坊前舉行例行儀式，紀念為國捐軀的華裔軍人。(記者曹馨元...
遊行隊伍集結在華裔軍人忠烈坊前舉行例行儀式，紀念為國捐軀的華裔軍人。(記者曹馨元╱攝影)
參與者包括退伍軍人會會員、軍眷代表及華裔軍校生。(記者曹馨元╱攝影)
參與者包括退伍軍人會會員、軍眷代表及華裔軍校生。(記者曹馨元╱攝影)
文教中心主任王怡如，陳學理、鄭永佳及一眾社區代表出席。(記者曹馨元╱攝影)
文教中心主任王怡如，陳學理、鄭永佳及一眾社區代表出席。(記者曹馨元╱攝影)

華裔 華埠 阿富汗

上一則

皇后區植物園砸南瓜嘉年華 倡環保堆肥

下一則

長島納蘇郡推宣傳搶人潮 瞄準紐市搬遷族
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道
12歲喬治首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉王子缺席

12歲喬治首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉王子缺席
世界大賽二連冠 道奇今遊行歡慶

世界大賽二連冠 道奇今遊行歡慶
反堅尼路改造 華埠居民：恐導致壅塞外溢與商業衝擊

反堅尼路改造 華埠居民：恐導致壅塞外溢與商業衝擊

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活