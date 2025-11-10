長島納蘇郡推宣傳搶人潮 瞄準紐市搬遷族

長島納蘇郡啟動招攬行動，鎖定憂慮「曼達尼政權」的市內居民；圖為傑瑞柯住宅外。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約長島 納蘇郡(Nassau County)近日宣布啟動一項全新宣傳活動，目標是吸引因準紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)即將上任而感到不安的市內居民與企業，考慮遷往該郡定居或投資。

曼達尼以進步派和社會主義取向聞名，其當選後引發部分選民對治安與經濟政策的疑慮。納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)強調，該郡有「優質的學校與安全的社區環境」，並直言曼達尼的左翼政策「非常令人擔憂」。

他說近期已有不少來自布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士及曼哈頓的市民致電諮詢搬遷事宜。布萊克曼指出，不僅居民，部分商界與宗教界領袖也對曼達尼的政治立場深感不安，並指責這位曾公開批評以色列的民選官員帶有反猶太色彩。

作為共和黨人的布萊克曼指還表示，納蘇郡擁有豐富的海灘與博物館資源，自他於2022年上任以來，地產價值穩步上升。郡長辦公室表示，宣傳活動預計兩周內正式啟動，將首先鎖定大紐約地區與三州地區居民，未來更將推向全國。

布萊克曼說，「我們不僅要把這個訊息帶到紐約市及大都會區，還要讓全美國的人知道，納蘇郡是最好的地方。」目前，已有不少華人家庭居住在納蘇郡的傑瑞柯(Jericho)、大頸(Great Neck)、曼哈塞(Manhasset)和賽奧塞(Syosset)等社區，因看重優質學區、相對低密度和優質的居住環境。