我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

拉瓜迪亞、紐瓦克機場 航班長時間延誤

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約拉瓜迪亞和紐瓦克機場的出港航班出現長時間延誤。(路透)
紐約拉瓜迪亞和紐瓦克機場的出港航班出現長時間延誤。(路透)

由於政府停擺，紐約拉瓜迪亞機場和新澤西州紐瓦克機場9日出港航班出現長時間和大面積延誤。聯邦航空管理局(FAA)從7日開始已連續三天減少航空運輸，截止9日下午7時，美國航空公司共有約7200個航班延誤，2200個航班被取消，旅客出行受到嚴重影響。

FAA稱，拉瓜迪亞機場每個出港航班的平均延誤時間超過2小時30分；紐瓦克機場出港航班的平均延誤時間為2小時14分，最長延誤時間為4小時33分；紐約市以北30哩的威徹斯特郡(Westchester County)機場出港航班的平均延誤時間為1小時30分；新澤西州的Teterboro機場距離紐約市12哩，該機場出港航班的平均延誤時間為3小時15分；甘迺迪國際機場(JFK)沒有出現長時間延誤，但出港航班的平均延誤時間也超過了一個小時。

FAA表示，所有商業航空公司都將受到影響，航班削減措施首先在40個目標機場削減4%的航班，11日將進一步增加，14日將達到10%。隨著感恩節長假日益臨近，不少民眾開始擔憂旅遊業和假日運輸會因此受到很大影響。

由於政府持續停擺，空中交通管制員已近一個月沒有領到工資，導致許多人請病假；現在大多數時候管制員每周被迫上班六天，而且沒有加班費，有些人甚至必須兼職維持生計，這些都加劇了本已存在的員工短缺問題。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)稱，即使政府結束關門，空中管制員的工作也不會馬上恢復，因為空中管制員實現全員上班需要時間。達菲還表示，感恩節前夕的空中旅行將「大幅減少」，並警告許多人將無法與家人共度佳節。

因為美國近一半的空運貨物都是透過客機的貨艙運輸的，重大航班取消或延誤可能會導致運輸成本上升，商品價格上升，最終轉嫁給消費者。

Elevate Aviation Group執行長雷夫(Greg Raiff)表示，如果政府停擺再持續下去，將會對整個經濟造成更多損失，「這次停擺將影響到方方面面，從貨運飛機到商務會議，再到遊客出行」，他說，「酒店稅和城市稅也會受到影響。這件事會產生連鎖反應」。

新澤西州 紐瓦克機場 紐約市

上一則

近日已3起 華女非法按摩移送ICE

下一則

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

感恩節將至 政府關門恐致空中交通停擺

感恩節將至 政府關門恐致空中交通停擺
章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東

章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東
生命河攜手聖荷西市 15日共辦感恩節嘉年華 凝聚社區散播愛

生命河攜手聖荷西市 15日共辦感恩節嘉年華 凝聚社區散播愛
「黑暗浴」為何能改善睡眠品質？心理學家這樣說

「黑暗浴」為何能改善睡眠品質？心理學家這樣說

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活