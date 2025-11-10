拉瓜迪亞、紐瓦克機場 航班長時間延誤

紐約拉瓜迪亞和紐瓦克機場的出港航班出現長時間延誤。(路透)

由於政府停擺，紐約拉瓜迪亞機場和新澤西州 的紐瓦克機場 9日出港航班出現長時間和大面積延誤。聯邦航空管理局(FAA)從7日開始已連續三天減少航空運輸，截止9日下午7時，美國航空公司共有約7200個航班延誤，2200個航班被取消，旅客出行受到嚴重影響。

FAA稱，拉瓜迪亞機場每個出港航班的平均延誤時間超過2小時30分；紐瓦克機場出港航班的平均延誤時間為2小時14分，最長延誤時間為4小時33分；紐約市 以北30哩的威徹斯特郡(Westchester County)機場出港航班的平均延誤時間為1小時30分；新澤西州的Teterboro機場距離紐約市12哩，該機場出港航班的平均延誤時間為3小時15分；甘迺迪國際機場(JFK)沒有出現長時間延誤，但出港航班的平均延誤時間也超過了一個小時。

FAA表示，所有商業航空公司都將受到影響，航班削減措施首先在40個目標機場削減4%的航班，11日將進一步增加，14日將達到10%。隨著感恩節長假日益臨近，不少民眾開始擔憂旅遊業和假日運輸會因此受到很大影響。

由於政府持續停擺，空中交通管制員已近一個月沒有領到工資，導致許多人請病假；現在大多數時候管制員每周被迫上班六天，而且沒有加班費，有些人甚至必須兼職維持生計，這些都加劇了本已存在的員工短缺問題。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)稱，即使政府結束關門，空中管制員的工作也不會馬上恢復，因為空中管制員實現全員上班需要時間。達菲還表示，感恩節前夕的空中旅行將「大幅減少」，並警告許多人將無法與家人共度佳節。

因為美國近一半的空運貨物都是透過客機的貨艙運輸的，重大航班取消或延誤可能會導致運輸成本上升，商品價格上升，最終轉嫁給消費者。

Elevate Aviation Group執行長雷夫(Greg Raiff)表示，如果政府停擺再持續下去，將會對整個經濟造成更多損失，「這次停擺將影響到方方面面，從貨運飛機到商務會議，再到遊客出行」，他說，「酒店稅和城市稅也會受到影響。這件事會產生連鎖反應」。