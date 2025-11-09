我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

納蘇郡郡長布萊克曼擬挑戰霍楚 角逐州長

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
納蘇郡郡長布萊克曼(中)近日表示，正在考慮參選2026年紐約州州長。(納蘇郡亞裔事務辦公室提供)
納蘇郡郡長布萊克曼(中)近日表示，正在考慮參選2026年紐約州州長。(納蘇郡亞裔事務辦公室提供)

共和黨籍納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)近日表示，正在考慮參選2026年紐約州州長，挑戰現任民主黨籍州長霍楚(Kathy Hochul)；這是繼共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)宣布出選後，再有人表示有興趣參選，預料明年的州長選舉將成為政治焦點。

布萊克曼擁有資深從政經驗，他自2022年擊敗民主黨前郡長柯蘭(Laura Curran)後出任納蘇郡郡長，日前成功連任。此前，他曾任納蘇郡議員、亨普斯特德鎮議員及紐約和新澤西州港務局委員等職。

布萊克曼表示，他將於未來幾周與全州多名地方領袖會面，以評估參選的可行性，「我會與州內各地的領袖討論是否應該參選。」「如果我決定出馬，我知道我會贏。」他還指出，若參選將以「長島為起點」展開州級挑戰，強調霍楚在長島的支持度低迷，「霍楚在長島非常不受歡迎，而她對紐約市當選市長曼達尼(Zohran Mamdani)的背書，也會讓她在郊區選民中流失支持。」

布萊克曼並非首次爭取州級職位，1998年他曾代表共和黨參選州主計長落敗，2010年及2014年又分別在聯邦參議員初選與普選中失利。不過，他強調若有足夠支持基礎，將正式投入州長選戰。

根據錫耶納學院(Siena College)7月的最新民調，55%受訪者表示「希望支持其他候選人」而非霍楚，僅37%願再次投票給她。

目前，紐約州長選舉的兩黨陣營已逐漸成形，共和黨方面，斯特凡尼克已於上周正式宣布參選，並獲紐約市前市長候選人史里華(Curtis Sliwa)背書。她在社群媒體上批評霍楚是「全美最糟的州長」，指責其政策導致生活成本高漲。

民主黨陣營中，現任副州長戴加多(Antonio Delgado)也宣布將挑戰霍楚，主打「高房租與育兒、醫療成本過高」等民生議題，但此舉被黨內多名重量級人士視為「勝算不高」。

2026年紐約州長初選預計於6月23日舉行，普選將於同年11月3日進行。布萊克曼若正式宣布參選，將使共和黨在長島票倉上再添變數。

霍楚 共和黨 長島

上一則

洛克菲勒中心聖誕樹抵達曼哈頓亮相 12月3日點燈

下一則

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

社論／民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退

社論／民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退
政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒
挑戰霍楚 斯特凡尼克宣布參選州長 以可負擔性為競選主軸

挑戰霍楚 斯特凡尼克宣布參選州長 以可負擔性為競選主軸
斯特凡尼克宣布參選州長挑戰霍楚 以可負擔性為競選主軸

斯特凡尼克宣布參選州長挑戰霍楚 以可負擔性為競選主軸

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入