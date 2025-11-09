納蘇郡郡長布萊克曼擬挑戰霍楚 角逐州長

納蘇郡郡長布萊克曼(中)近日表示，正在考慮參選2026年紐約州州長。(納蘇郡亞裔事務辦公室提供)

共和黨 籍納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)近日表示，正在考慮參選2026年紐約州州長，挑戰現任民主黨籍州長霍楚 (Kathy Hochul)；這是繼共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)宣布出選後，再有人表示有興趣參選，預料明年的州長選舉將成為政治焦點。

布萊克曼擁有資深從政經驗，他自2022年擊敗民主黨前郡長柯蘭(Laura Curran)後出任納蘇郡郡長，日前成功連任。此前，他曾任納蘇郡議員、亨普斯特德鎮議員及紐約和新澤西州港務局委員等職。

布萊克曼表示，他將於未來幾周與全州多名地方領袖會面，以評估參選的可行性，「我會與州內各地的領袖討論是否應該參選。」「如果我決定出馬，我知道我會贏。」他還指出，若參選將以「長島 為起點」展開州級挑戰，強調霍楚在長島的支持度低迷，「霍楚在長島非常不受歡迎，而她對紐約市當選市長曼達尼(Zohran Mamdani)的背書，也會讓她在郊區選民中流失支持。」

布萊克曼並非首次爭取州級職位，1998年他曾代表共和黨參選州主計長落敗，2010年及2014年又分別在聯邦參議員初選與普選中失利。不過，他強調若有足夠支持基礎，將正式投入州長選戰。

根據錫耶納學院(Siena College)7月的最新民調，55%受訪者表示「希望支持其他候選人」而非霍楚，僅37%願再次投票給她。

目前，紐約州長選舉的兩黨陣營已逐漸成形，共和黨方面，斯特凡尼克已於上周正式宣布參選，並獲紐約市前市長候選人史里華(Curtis Sliwa)背書。她在社群媒體上批評霍楚是「全美最糟的州長」，指責其政策導致生活成本高漲。

民主黨陣營中，現任副州長戴加多(Antonio Delgado)也宣布將挑戰霍楚，主打「高房租與育兒、醫療成本過高」等民生議題，但此舉被黨內多名重量級人士視為「勝算不高」。

2026年紐約州長初選預計於6月23日舉行，普選將於同年11月3日進行。布萊克曼若正式宣布參選，將使共和黨在長島票倉上再添變數。