我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

曼達尼亞當斯談交接 市警局長去留未定

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為確保紐約市府交接順利，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani，左)6日與即將卸任的市長亞當斯(Eric Adams，右)會面，討論市府交接事宜。圖為兩人9月出席活動。(歐新社)
為確保紐約市府交接順利，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani，左)6日與即將卸任的市長亞當斯(Eric Adams，右)會面，討論市府交接事宜。圖為兩人9月出席活動。(歐新社)

為確保紐約市府團隊交接順利，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)6日與即將卸任的市長亞當斯(Eric Adams)會面，討論市府交接事宜。但曼達尼透露，他至今仍未與市警局長蒂池(Jessica Tisch)安排會面。

目前距離曼達尼宣誓就職不到兩個月。市府發言人表示，亞當斯承諾將「全力配合」曼達尼的交接團隊。

然而，由亞當斯任命的警察局長蒂池是否留任，仍懸而未決。曼達尼6日於波多黎各的SOMOS政治會議上表示，他目前僅安排了未來幾天的會議，尚未與蒂池見面。

曼達尼先前曾承諾保留蒂池，以安撫中間派選民對犯罪問題的疑慮。曼達尼曾在社群媒體上批評紐約市警「帶有種族歧視」。但曼達尼的左翼支持者對此並不滿意，認為蒂池在刑事司法改革與公共安全政策上與民主社會主義派理念相左。

而兩人的緊張關係也因一篇報導升溫。據「每日新聞」6日報導，蒂池曾接獲川普政府提前通知，得知聯邦移民與海關執法局(ICE)10月底會在華埠堅尼路(Canal Street)有逮捕行動，並提前通知警察遠離現場。對於蒂池的作法是否得當，曼達尼回應稱，市警保持不介入移民執法的立場是正確的。「維持市警與移民局的分際十分重要。」

亞當斯則在前一日表示，曼達尼應保留他的一部分團隊成員，包括蒂池。「如果他明智，他會留下我的一些成員，像警察局長、交通局長等，他們都很有經驗」。

據悉，曼達尼在選前已與蒂池通話，承諾將討論其留任事宜。蒂池目前尚未公開就是否會接受曼達尼的邀請留任警察局長一事表態。

多位紐約州民主黨高層，包括州長霍楚(Kathy Hochul)與聯邦眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，在支持曼達尼競選前，也曾敦促他留任蒂池。霍楚甚至表示，她將對市府任命擁有發言權。

市消防局長(FDNY)塔克(Robert Tucker)5日致函亞當斯表示將於曼達尼上任前辭職，此舉與曼達尼反對以色列的立場有關。對此，曼達尼未直接回應，僅表示「我們將組建一個以卓越為特徵的市府團隊，任何有意加入的人都會根據其工作表現而非任命來源來評估。」亞當斯前重要幕僚斯普林格(Maria Torres-Springer)將領銜曼達尼的交接團隊。

曼達尼 亞當斯 移民

上一則

挑戰霍楚 斯特凡尼克宣布參選州長 以可負擔性為競選主軸

下一則

紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接

曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接
「總統救命」川粉漫畫家癌末發文求援 川普允安排治療

「總統救命」川粉漫畫家癌末發文求援 川普允安排治療
「呆伯特」作者攝護腺癌末期向總統求助 川普允諾安排治療

「呆伯特」作者攝護腺癌末期向總統求助 川普允諾安排治療
亞當斯提擴警計畫 擬3年增聘5000警察

亞當斯提擴警計畫 擬3年增聘5000警察

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」