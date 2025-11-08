曼達尼亞當斯談交接 市警局長去留未定

為確保紐約市府交接順利，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani，左)6日與即將卸任的市長亞當斯(Eric Adams，右)會面，討論市府交接事宜。圖為兩人9月出席活動。(歐新社)

為確保紐約市府團隊交接順利，候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)6日與即將卸任的市長亞當斯 (Eric Adams)會面，討論市府交接事宜。但曼達尼透露，他至今仍未與市警局長蒂池(Jessica Tisch)安排會面。

目前距離曼達尼宣誓就職不到兩個月。市府發言人表示，亞當斯承諾將「全力配合」曼達尼的交接團隊。

然而，由亞當斯任命的警察局長蒂池是否留任，仍懸而未決。曼達尼6日於波多黎各的SOMOS政治會議上表示，他目前僅安排了未來幾天的會議，尚未與蒂池見面。

曼達尼先前曾承諾保留蒂池，以安撫中間派選民對犯罪問題的疑慮。曼達尼曾在社群媒體上批評紐約市警「帶有種族歧視」。但曼達尼的左翼支持者對此並不滿意，認為蒂池在刑事司法改革與公共安全政策上與民主社會主義派理念相左。

而兩人的緊張關係也因一篇報導升溫。據「每日新聞」6日報導，蒂池曾接獲川普政府提前通知，得知聯邦移民 與海關執法局(ICE)10月底會在華埠堅尼路(Canal Street)有逮捕行動，並提前通知警察遠離現場。對於蒂池的作法是否得當，曼達尼回應稱，市警保持不介入移民執法的立場是正確的。「維持市警與移民局的分際十分重要。」

亞當斯則在前一日表示，曼達尼應保留他的一部分團隊成員，包括蒂池。「如果他明智，他會留下我的一些成員，像警察局長、交通局長等，他們都很有經驗」。

據悉，曼達尼在選前已與蒂池通話，承諾將討論其留任事宜。蒂池目前尚未公開就是否會接受曼達尼的邀請留任警察局長一事表態。

多位紐約州民主黨高層，包括州長霍楚(Kathy Hochul)與聯邦眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，在支持曼達尼競選前，也曾敦促他留任蒂池。霍楚甚至表示，她將對市府任命擁有發言權。

市消防局長(FDNY)塔克(Robert Tucker)5日致函亞當斯表示將於曼達尼上任前辭職，此舉與曼達尼反對以色列的立場有關。對此，曼達尼未直接回應，僅表示「我們將組建一個以卓越為特徵的市府團隊，任何有意加入的人都會根據其工作表現而非任命來源來評估。」亞當斯前重要幕僚斯普林格(Maria Torres-Springer)將領銜曼達尼的交接團隊。