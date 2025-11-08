糧食券延發 紐約救濟需求大增

慈濟志工江師姐表示，7日上午共有十多位領取食物救助的新登記者，是以往「幾乎沒人登記」時的數倍。(記者高雲兒╱攝影)

聯邦政府延遲發放糧食券 (SNAP)已超過一周，補助金額恐僅恢復一半，導致紐約市各地糧食救濟需求增加。皇后區法拉盛慈濟 會所前7日大排長龍，不少居民趕在上午10時前登記領取食物與生活物資，志工表示登記人數明顯增加，為近月以來少見的高峰。

由於聯邦政府停擺，美國農業部自1日起暫停糧食券發放，目前僅確定動用緊急資金恢復一半補助，但尚未公布入帳時間。在法拉盛，援助需求的增加最直接體現在慈濟會所的現場。慈濟志工江師姐表示，7日上午共有十多位新登記者，是以往「幾乎沒人登記」時的數倍。

她說，「還有很多人來晚了，沒能登記上，因為10時後就開始發放食物。」為了應對人潮，慈濟特別加購食材並延長打包時間。現場除了米、蔬果與乾糧外，還發放紙尿褲給有需要的家庭，並計畫未來幾周加發冬衣與棉被，協助居民度過寒冬。

排隊的居民多為老人與新移民家庭，不少人表示仍未收到糧食券。林女士說，她聽聞補助金額可能「只有平時的一半」，但仍抱希望：「沒關係，可以救救急。」她的好友陳女士則尚未申請糧食券，但對未來深感憂心，「會不會以後更難申請了，或者錢會更少？那我們不是很倒楣？」

商家方面，法拉盛中美超市經理吳先生表示，店內多數年長華裔顧客平時都使用糧食券消費，「目前生意暫未受影響，但大家都在觀望，如果補助真的減半，之後可能會明顯下滑。」