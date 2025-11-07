亞太裔民主黨民代 同聲捍衛移民的權利

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約市民眾舉行集會，反對聯邦移民與海關執法局(ICE)在紐約的移民執法行動。(路透)

隨著聯邦移民執法部門在紐約的執法行動不斷加強，許多亞太裔移民都成為了聯邦移民與海關執法局(ICE)的目標。一些人在移民法庭的例行聽證會上被抓走，另一些人因新聯邦政策失去了生計。為此，國會眾議員孟昭文、紐約市議員莊文怡、黃敏儀和州參議員劉醇逸聯合其他亞太裔民主黨民意代表共同發聲，「我們將捍衛你的權利。」

「我們必須繼續推動提高透明度，確保移民社區中辛勤工作的家庭了解其權利。」孟昭文說，「我已經提出一項法案，要求ICE的執法人員像其他執法人員一樣，清晰地佩戴警徽、警徽編號和執法部門標識。我們的社區理應享有安全。」

州參議員劉醇逸說，「川普將聯邦移民執法政治化，這等於把美國的每一位移民都當成目標，無論是否有合法身分。蒙面的ICE特工在我們的社區裡肆意妄為，身分不明，缺乏透明度和問責制。紐約移民社區長期以來都有生活在安全和尊嚴下的權利，我們將通過拼爭確保這一權利。」

「這無關黨派政治，而是為了保護工薪家庭」，莊文怡說，「現在我們看到的並不是危險分子被驅逐，而是ICE進入我們的社區，帶走那些在這裡紮根生活、為社區做出貢獻的母親、父親和小企業主。」

市議員黃敏儀說，「我代表的這些勤奮的人們來到這個國家是為了給家人創造更美好的生活，無論其移民身份如何，他們都應該生活在安全無虞、免受迫害的環境中。我非常榮幸能與我的政府同僚站在一起，維護紐約移民的權利，公開反對蓄意瞄準我們社區。」

「我們目睹了ICE在學校、工作場所和移民法庭暴力對待亞太裔美國人」，市議員元在熙(Julie Won)說，「我們這座庇護城市將繼續保護亞太裔美國人的權利和尊嚴。」

市議員李琳達(Linda Lee)說，「ICE持續不斷的突襲和聯邦政府的過度干預，針對的是社區一些最弱勢者。作為一名服務於大量移民群體的社會工作者和市議員，我與同事一道，強烈反對蓄意針對我們社區的行為。」

