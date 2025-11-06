出口民調：曼達尼靠年輕、跨族裔支持者勝選

出口民調顯示，曼達尼的勝利源自年輕、教育程度較高且族裔多元的選民聯盟。(路透)

在剛剛落幕的紐約市長選舉中，34歲的民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)以過半支持率擊敗以獨立身分參選的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)及共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)；出口民調顯示，曼達尼的勝利源自年輕、教育程度較高且族裔多元的選民聯盟。

根據福斯新聞(Fox News)針對全市逾4700名選民調查，曼達尼在年輕選民中獲得壓倒性支持，高達78%的30歲以下選民表示投票 給他；葛謨則在長者族群中以兩位數優勢領先。在首次投票者中，曼達尼獲得高達65%的支持率。

在族裔結構方面，曼達尼在非洲裔與亞裔選民中表現最佳，分別獲得族群中55%及61%的支持；西語裔選票則較接近，但最終仍以小幅差距領先。不過，根據紐約時報細分地圖，葛謨普遍在曼哈頓華埠、法拉盛、南布碌崙等大多華人聚集區獲得更多支持。

在選民教育背景上，有大學學歷的選民多支持曼達尼，無大學學歷者傾向葛謨。曼達尼同時獲得全市67%民主黨選民的支持；隨著總統川普在大選前夜背書葛謨，約七成共和黨人轉投他，而共和黨候選人史里華僅獲約四分之一的黨內支持。

即使本次選戰為曼達尼與葛謨兩人對決，前者仍將以49%的支持率領先後者的44%。值得注意的是，曼達尼的支持者多為「支持他本人」而非「反對他人」；相較之下，葛謨支持者中則有更多人表示是因反對對手而投選他。史里華的支持者則顯示出強烈熱情，四分之三稱投票是「為他本人」。

盡管這場選舉受到全國關注，大多數選民仍以地方議題為重。約三分之二表示川普並非投票考量因素，僅三成稱投票意在反對川普；同時，多數紐約選民對他擔任總統的表現持不滿意態度，有66%選民對共和黨不滿。