曼達尼勝選 政商反應不一

曼達尼 當選紐約市 長後，市政圈與商界反應不一。兩位皇后區 市議員對未來合作表示審慎樂觀，部分商界領袖則對這位自稱「民主社會主義者」的年輕市長仍抱觀望態度。

皇后區第20選區議員黃敏儀(Sandra Ung)5日表示，盡管她在選舉期間未公開支持曼達尼，但願意開放合作。「很多議員在選前都未背書他，但這不應影響往後的合作關係，」她說，「市議會的角色，就是在能合作的議題上攜手前進，在意見不同時負責監督市府。」她指出，她的首要任務仍是改善選區的生活品質，包括街頭攤販管理、公共安全與環境衛生等問題，「新政府尚未上任，我們得看他如何組織團隊、如何行事」。

同樣來自皇后區、剛當選第30選區市議員的黃友興(Phil Wong)則以「求同存異」形容未來與曼達尼的關係。他說：「身為民意代表，我們的責任是坐下來尋找共識。即使有分歧，也要能合作。」他指出，他將加入市議會「常識派」陣營，延續前任議員霍頓(Robert Holden)的治安與基層路線。

但曼達尼主張的進步派政策，從凍結房租、市營雜貨店到對百萬富翁課2%固定稅率，都已令商界感到不安。華爾街億萬富翁艾克曼(Bill Ackman)前後砸下175萬元阻止他當選，但選後他仍在社群媒體發文祝賀：「雖然我未支持他，但我願意幫助紐約市，無論誰是市長。」

房地產委員會主席威廉(James Whelan)則發表聲明恭賀曼達尼勝選，並表示期待合作解決住房負擔問題。根據曼達尼陣營提出的方案，市府將在十年內投入1000億元，興建20萬戶租金穩定住宅，並為收入7萬元以下家庭提供補助。

前紐約市長候選人楊安澤(Andrew Yang)在社群平台上表示：「曼達尼是個真誠的人，想為人民做正確的事。」他早前曾說，選前他與曼達尼碰過面，「他正面、不仇恨，也不腐敗，真正希望城市變好」。

隨著曼達尼明年1月將就職，市議會與商界如何在分歧中尋找平衡，將成為外界關注的焦點。