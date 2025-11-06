葛謨拿下華人票倉 高投票率凸顯華裔開始關注政治

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
今年的紐約市長選舉，皇后區東北部與布碌崙南部華人聚居區成為葛謨的大票倉。(記者高雲兒╱攝影)
今年的紐約市長選舉，皇后區東北部與布碌崙南部華人聚居區成為葛謨的大票倉。(記者高雲兒╱攝影)

今年的紐約市長選舉，皇后區東北部與布碌崙南部華人聚居區成為獨立候選人葛謨(Andrew Cuomo)的大票倉。選舉顧問紀炫宇表示，法拉盛、貝賽、新鮮草原等地多數選民將選票投給葛謨，顯示華裔選民在大選中整體傾向保守，重視治安與經濟穩定。他認為，南亞裔選民對曼達尼(Zohran Mamdani)的強力動員雖改寫「亞裔版圖」，但這場投票率高的選舉反而促使更多華裔開始關心政治，是社區長遠發展的好事。

紀炫宇指出，從地圖上看，葛謨在北皇后區得票過半。「法拉盛、貝賽、新鮮草原這些華裔集中的地區，葛謨得票率都逾五成」；布碌崙南區情況類似，市議員莊文怡所轄選區一帶，葛謨也得票過半。「那裡雖不像北皇后區華人比率那麼高，但仍聚集相當多華裔與猶太裔居民，選票結構相近」。

紀炫宇分析，與民主黨初選時不同，普選時兩方陣營都採取「危機動員」策略，支持葛謨者警告曼達尼的社會主義政策將不利社區，支持曼達尼者則強調葛謨回鍋代表舊政治復辟。「雙方都有各自的恐懼敘事，但確實激發了熱情，這次市長選舉的投票率是1965年以來最高，近代從未見過」。

對於主流媒體民調將曼達尼支持者描繪為「30歲以下、受高等教育、租屋的亞裔年輕人」，紀炫宇認為此一形象與華人社區現實不同。「曼達尼是南亞裔，他動員的是過去對選舉不太熱中的南亞社群。雖然同屬亞裔，但在福利、治安、政策優先順序上與華、韓裔並不一致」。

紀炫宇說，曼達尼上任後將面臨現實考驗，可能挑選少數關鍵議題全力推動，對部分主張則會妥協或淡化。

他認為，對華人社區而言，高投票率是一個契機。這次選舉至少喚起更多華裔對公共議題的討論與關心，「能見度提高本身就是社區進步的開始」。

