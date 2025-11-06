紐約市房價 曼哈頓居5區之首 布碌崙漲幅領先 哈德遜廣場最貴

曼哈頓的哈德遜廣場仍是紐約市最貴社區。(記者顏潔恩╱攝影)

根據房屋網站Property Shark的一項最新研究顯示，第三季度紐約市的房價 中位數創歷史新高，達到80萬元，較去年同期上漲4%，其中曼哈頓 的哈德遜廣場(Hudson Yards)仍保持最貴社區的頭銜；而布碌崙 (布魯克林)的房價增幅最大，中位售價達到91萬6000元。

Property Shark對中位售價的計算依據是2024年7月1日至9月30日，以及2025年7月1日至9月30日期間，於市府ACRIS登錄的住宅成交紀錄，統計的住宅類型包括獨棟住宅、公寓(condos)及合作公寓(co-ops)，不含整批交易(package deals）。

且僅針對在2025年7月1日至9月30日期間至少有五筆成交的社區進行中位售價計算，至於年度(year-over-year)中位售價或成交量變化的統計，僅限於2024年同期也至少有五筆成交的社區。

數據顯示，從7月到9月，曼哈頓房屋的平均售價為115萬元，在全市五個行政區中最為昂貴，盡管較去年同期數字持平，但成交量上升15%；其中以哈德遜廣場列為榜首，中位售價達499萬元，緊接其後是翠貝卡(Tribeca)，中位售價為377萬元，蘇活區(Soho)位居第三，中位售價下跌21%至336萬元，排名由去年第一降至第三。

全市來看，布碌崙的房價增幅最大，中位售價達到91.6萬元，漲幅11%；在全市50個最昂貴的社區中，共有26個位於布碌崙，曼哈頓則有19個。布碌崙的Cobble Hill以228萬元位居前五名，較去年上漲24%，Boerum Hill成交量則是增幅最大，較去年同期番四倍，主要受新建公寓開發案所推動。

另一方面，皇后區也創下中位售價60萬元的新高，其中牙買加(Jamaica)房產的價格漲幅最大，較去年同期上漲144%；該區的最昂貴社區則為Malba，中位售價達160萬元。