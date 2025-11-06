我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

紐約市房價 曼哈頓居5區之首 布碌崙漲幅領先 哈德遜廣場最貴

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓的哈德遜廣場仍是紐約市最貴社區。(記者顏潔恩╱攝影)
曼哈頓的哈德遜廣場仍是紐約市最貴社區。(記者顏潔恩╱攝影)

根據房屋網站Property Shark的一項最新研究顯示，第三季度紐約市的房價中位數創歷史新高，達到80萬元，較去年同期上漲4%，其中曼哈頓的哈德遜廣場(Hudson Yards)仍保持最貴社區的頭銜；而布碌崙(布魯克林)的房價增幅最大，中位售價達到91萬6000元。

Property Shark對中位售價的計算依據是2024年7月1日至9月30日，以及2025年7月1日至9月30日期間，於市府ACRIS登錄的住宅成交紀錄，統計的住宅類型包括獨棟住宅、公寓(condos)及合作公寓(co-ops)，不含整批交易(package deals）。

且僅針對在2025年7月1日至9月30日期間至少有五筆成交的社區進行中位售價計算，至於年度(year-over-year)中位售價或成交量變化的統計，僅限於2024年同期也至少有五筆成交的社區。

數據顯示，從7月到9月，曼哈頓房屋的平均售價為115萬元，在全市五個行政區中最為昂貴，盡管較去年同期數字持平，但成交量上升15%；其中以哈德遜廣場列為榜首，中位售價達499萬元，緊接其後是翠貝卡(Tribeca)，中位售價為377萬元，蘇活區(Soho)位居第三，中位售價下跌21%至336萬元，排名由去年第一降至第三。

全市來看，布碌崙的房價增幅最大，中位售價達到91.6萬元，漲幅11%；在全市50個最昂貴的社區中，共有26個位於布碌崙，曼哈頓則有19個。布碌崙的Cobble Hill以228萬元位居前五名，較去年上漲24%，Boerum Hill成交量則是增幅最大，較去年同期番四倍，主要受新建公寓開發案所推動。

另一方面，皇后區也創下中位售價60萬元的新高，其中牙買加(Jamaica)房產的價格漲幅最大，較去年同期上漲144%；該區的最昂貴社區則為Malba，中位售價達160萬元。

布碌崙 曼哈頓 房價

上一則

勝選後首次演講 曼達尼要建「有能力且具同理心」的市府

下一則

亞美民調╱近半亞裔選民挺曼達尼 經濟是關鍵20%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張
哈德遜河谷周末賞楓 MTA加開北線鐵路列車

哈德遜河谷周末賞楓 MTA加開北線鐵路列車
亞裔珠寶大盜連環行竊 萬耀榮終判刑

亞裔珠寶大盜連環行竊 萬耀榮終判刑
乾旱+暖秋 紐約今年楓葉季恐不夠絢麗

乾旱+暖秋 紐約今年楓葉季恐不夠絢麗

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽