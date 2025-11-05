布碌崙11/6-11/9展大型裝置 130位獨立藝術家進駐

由薩奇藝術(Saatchi Art)主辦的「The Other Art Fair Brooklyn」將於11月6日至9日再度回歸布碌崙(布魯克林)郭瓦納斯(Gowanus)的ZeroSpace。(取自The Other Art Fair官方網站)

由薩奇藝術(Saatchi Art)主辦的「The Other Art Fair Brooklyn」將於11月6日至9日再度回歸布碌崙 (布魯克林)郭瓦納斯(Gowanus)的ZeroSpace；今年已是第16屆的盛會將集結來自世界各地的130位獨立藝術家，持續為當代藝術的新聲發聲。本次展覽除將展出各式大型裝置與雕塑外，也有數位亞裔 藝術家參與並出售展品。

「The Other Art Fair」展出原創作品的起價僅為100元。以「平易近人、價格透明、讓藝術家與收藏者直接交流」為核心理念。展會中更將展出來自雪梨與布碌崙本地的雕塑和裝置藝術，布碌崙展會總監亞歷山大(Emily-Jean Alexander)表示，「我們邀請參觀者抬頭欣賞令人驚嘆的大型裝置，放慢腳步觀賞動態藝術的流動，或走進充滿趣味、適合自拍的互動場景」。

展會的焦點作品為來自雪梨的設計工作室Atelier Sisu的「Splendour」懸掛式大型雕塑，其靈感來自日光流動的美感，作品將在一天中的光線變化下呈現不同面貌，光線在虹彩表面間舞動，營造出介於藝術與建築之間的特殊體驗。

布碌崙本地團隊Hypersonic [Art & Design] 也將帶來「Circular Series」與「Diffusion Choir」等一系列的動態雕塑；而在展會主酒吧區的裝置中，藝術家Adam Rose與Richard Hoffman重新詮釋大都會 博物館修道院館(The Met Cloisters)，創作出「The (Brooklyn) Cloisters」一作，結合中世紀靈感與街頭風格藝術。觀眾也可參與結合數位人像與塗鴉式變形的互動體驗「Manuscripts: Destroyed」。

今年首次登場的「職人工坊展區」(Artisan Section)，則致敬布碌崙的手作文化，展出多家工作室的的精緻工藝品。此外，本次展會中亦有多個亞裔藝術家參與，包含攝影師Bin Yang、畫家Arlina Cai、Chao Wang、Cindy Niu、Wayne Chang、Zili Zhang等皆會帶著作品供欣賞與購買。

展會將於11月6日開幕，預售票為30元、現場票則為45元，觀眾入場則在7日下午5時至晚上10時、8日上午11時至晚上7時，以及9日上午11時至下午6時，預售票為20元、現場票則為25元。