紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低

記者曹馨元／紐約報導
紐約市警局長蒂池說，今年前十個月市內槍擊案件與槍擊受害者人數創下最低紀錄。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市警局長蒂池說，今年前十個月市內槍擊案件與槍擊受害者人數創下最低紀錄。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)3日表示，今年前十個月市內槍擊案件與槍擊受害者人數創下最低紀錄。據警方統計，今年前十個月全市共發生596起槍擊案，共有受害者744名，而這兩個數字均低於2018年創下的歷史最低紀錄。

今年10月，全市僅發生43起槍擊案，涉及50名受害人，再度刷新2018年與2019年分別創下的62起與74名的同期紀錄。而上月謀殺案數也降至歷史最低，僅有18起，與2018年紀錄持平，比去年同期的35起驟降48.6%。此外，地鐵系統的重大犯罪案件也降至歷史新低；上月是有紀錄以來最安全的10月之一，地鐵重大案件數量與2020年疫情期間創下的最低紀錄持平。

警方指出，這些刷新紀錄的數據主要得益於「秋季暴力削減計畫」(Fall Violence Reduction Plan)。該計畫以數據為導向，針對全市38個社區設立54個專案區，每晚部署多達1800名身著制服的警員進行徒步巡邏。自10月13日啟動以來，這些區域的重大犯罪案件下降26.6%，槍擊案件下降41.7%。

此外，警方持續打擊幫派活動、收繳非法槍枝。自年初以來，警方已執行57次幫派掃蕩行動，查獲非法槍枝4625枝，為全市史低槍擊案數做出貢獻。同時，由於疫情以來全市近四成重傷害案件與家庭暴力有關；警局也於上月成立全美規模最大的「家庭暴力調查組」，共有450名專職調查員。

「不論是前十個月或10月，紐約市都創下槍擊事件與受害人數最低的歷史紀錄，地鐵也更安全」，蒂池表示，「這不是運氣，而是我們精準治安策略與警員持續努力的成果」。紐約市長選舉在即，呼聲較高的民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)與獨立參選的葛謨(Andrew Cuomo)，均表示若當選將邀請蒂池留任。

其他方面，10月的入室竊案、仇恨犯罪調查案均有下降。唯一上升的類別為強暴案，較去年同期增加8.6%；警方表示，將持續鼓勵受害者勇於報案。

