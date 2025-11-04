我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

力挺曼達尼 工會、租戶、移民組織齊聚日落公園

記者胡聲橋／紐約報導
「CAAAV政聲」代表楊先生在挺曼達尼活動現場發言。(CAAAV政聲提供)
「CAAAV政聲」代表楊先生在挺曼達尼活動現場發言。(CAAAV政聲提供)

勞工組織、租戶組織和移民團體2日下午齊聚日落公園，發起「人民多數派」(People's Majority)，力挺民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)成為紐約市長。他們誓言，一旦曼達尼上任，將與他並肩作戰，爭取實現他的核心訴求—向富人徵稅、四年租金凍結、快速免費公交以及普及兒童保育服務，共同為為工薪階層打造一個更美好的紐約。

「人民多數派」代表了超過10萬名紐約市工薪階層居民，成員涵蓋12個工會、租戶組織和移民權益組織以及進步派重要力量「美國民主社會主義者」(DSA)。這次活動正值聯邦政府停發糧食券、房租持續上漲以及移民暨海關執法局(ICE)抓人和遞解出境的行為日益升級之際。

州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)和市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)等多位民意代表出席了此次活動，呼籲選民團結起來支持曼達尼。

「在世界金融之都，紐約的工薪階層和移民正在通過這次選舉，從億萬富翁和投機者手中奪回對自己生活的控制權」，來自「CAAAV政聲」，負責華埠組織工作的徐芳華(Julie Xu)說，「有組織的民眾曾經擊退過葛謨(Andrew Cuomo)的超級政治行動委員會億萬富翁，我們還會再次做到。這座城市是我們的家園，現在我們正面臨著成為遊民和被驅逐出境的雙重威脅。我們只有自己保護自己。工薪階層和移民必須團結起來，支持曼達尼，一位真正為人民服務的市長」。

另一位「CAAAV政聲」代表楊先生在集會現場致辭說，他從華埠到8大道華社參與集會，是為了幫助團結社區，選出人民的市長，讓大家安居樂業，實現美國夢，「我們要團結起來選他，讓紐約成為更可負擔的城市」。

自2024年10月以來，「人民多數派」積極擴大了進步派選民基礎，聯盟成員包括非裔和移民工人階層，包括學生、退休人員、租戶、教師、家庭護理人員、護士、計程車和電召車司機、外賣郎、餐飲業工人、建築工人、街頭小販等等。成員來自20多個不同的國家，包括孟加拉、中國、哥倫比亞、多明尼加共和國、厄瓜多、蓋亞那和海地等。

➤➤➤點擊看《11/4州級與地方選舉》專題報導

勞工組織、租戶組織和移民團體成立「人民多數派」，在日落公園力挺曼達尼。(CAAA...
勞工組織、租戶組織和移民團體成立「人民多數派」，在日落公園力挺曼達尼。(CAAAV政聲提供)

移民 曼達尼 華埠

紐約市議會普選 皇后區、布碌崙華人選區看點多

普選日不只選市長 關鍵公職、公投提案同步決定未來
