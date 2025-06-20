紐約初選白熱化 微信謾罵四起

紐約市初選進入白熱化階段，華人社區的政治參與度也持續升溫。社群媒體平台尤其是微信群組中，圍繞候選人排序與政見的討論愈趨熱烈。圖為布碌崙(布魯克林)波羅園投票站。(記者馬璿╱攝影)

紐約市初選進入白熱化階段，華人 社區的政治參與度也持續升溫，社群媒體平台尤其是微信 群組中，圍繞候選人排序與政見的討論愈趨熱烈。雖市級的排序選擇投票 制度降低選戰對立的激烈程度，但部分討論仍演變成人身攻擊，甚至涉及個資外洩。多位華裔意見領袖呼籲，選舉雖是民主制度的一環，理性溝通與資訊透明卻更為關鍵，可透過社區自辦辯論、市政座談與媒體合作，建立有秩序的對話空間，避免選情過熱反傷社群凝聚力，也讓更多無法投票的居民也能了解政策、參與討論。

2018年為爭取特殊高中考試開始接觸政治的居民聯盟主席臧東慧表示，特殊高中是華人參與政治的一大里程碑，後續遊民所抗爭也鼓勵華社關注政治，甚至多位華裔民選官員勝選，都能看見華人參政熱情以及團結力。然而，過度熱情所帶來的情緒張力，也讓眾多微信群內每到選舉之時都會出現罵聲與論戰。

對此他表示，民眾之間的爭論和熱情表達都是正常現象，每個人都可以有自己的意見，討論候選人的政見與過往經歷無可厚非，但他希望民眾能以理性態度看待選舉中的不同聲音，「有時候大家的熱情高得有點過頭，互相辯論、揭短都還算正常，但不要去攻擊或指責對方的支持者，之前甚至為此大打出手，大可不必。」

他也表示，許多人在群組內的討論會因為情緒過於高漲而涉及個人層面的指責，甚至在上百人的群組內公開對方的個人資料，導致許多家長因擔憂隱私曝光而不願多討論政治。

而關於群組內大量政見資訊，他則認為這也是正常現象，「現在網路時代流傳的訊息這麼多，不可能要求選民都去查證所有資訊，只能靠個人過濾。」

但他也認為，雖然群組內充斥外媒與自媒體內容，也能從這些訊息中看見候選人政見核心骨幹以及事實輪廓，「訊息傳播之後會一層一層放大，很難完全的查核，但不論如何只要討論候選人就好，不要攻擊任何人的支持者。」此外，他也鼓勵即使是不能投票的民眾，也可多關注公共政策並透過不同管道發聲，積極參政才能提高華人聲量。

而州眾議員鄭永佳高級顧問趙靖桉則指出，微信群內選舉討論遍地開花卻各自為政，長期缺乏像猶太社區那樣集中公開的座談平台，導致資訊真偽難辨、情緒衝突不斷。

他建議華社整合力量，在初選期間舉辦跨區域的華人市政辯論或市民大會，邀請所有候選人回答政策與施政承諾，並讓中文媒體同步參與直播與提問。如此一來，選民可一次掌握核心政見、事後也能據此要求當選者落實承諾，既提高透明度，也減少微信群裡因資訊碎片化而滋生的謠言與人身攻擊。