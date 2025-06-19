台灣小提琴家黃俐禎、長笛家鄭芷羽 紐約聯手秀才藝

黃俐禎(左)與鄭芷羽(右)雖年輕，仍在職業樂手道路上成長。(記者馬璿╱攝影)

台灣旅美小提琴家黃俐禎(Lily Huang)與鄭芷羽(Coco Cheng)日前於紐約Marc A. Scorca Hall舉行兩人首場合作音樂會，在波士頓 結緣的他們皆出身自台灣音樂班，卻是來美後才逐漸熱愛演出，在鼓勵發展自我風格的環境下恣意揮灑。即使初出茅廬，憑著一股想登台演出的衝勁與熱情，讓兩人不畏現今音樂圈激烈競爭，將重心放向培養自我色彩，並創造自己的舞台。

台灣旅美小提琴家黃俐禎(左)與鄭芷羽(右)日前於紐約Marc A. Scorca Hall舉行兩人首場合作音樂會。(記者馬璿╱攝影)

當日兩人除演出如小提琴家佛里茲·克萊斯勒(Fritz Kreisler)、長笛家弗朗索瓦·博爾納(François Borne)作品外，也演奏由現於多倫多大學攻讀音樂藝術博士學位的台灣作曲家武修平(Patrick Wu)「追光」一曲。該曲目靈感來自武修平的父母對光學科學的追求，急促但具流動性的編曲對應光不可預測的速度性。

2022年黃俐禎與鄭芷羽在隆基音樂學院(Longy School of Music of Bard College)結緣，今年首次一起公開合演也正逢兩人畢業，讓本次的演出不只是兩人友誼的紀念，也為學業畫上完美句點。

黃俐禎表示，她從未想過自己會有如此熱愛舞台，甚至渴望演出的一天。(記者馬璿╱攝影)

談起兩人如何與音樂結緣，黃俐禎回想起小時候躲在任職鋼琴老師的姑姑琴下不離開的趣事，意外成為她的啟蒙，原先雖想從大提琴學起，卻因媽媽擔心重量影響發育而誤打誤撞拾起小提琴的弓，在台灣的音樂班一路成長至今。鄭芷羽走得則略為曲折，自小學三年級便開始學笛，高中來美後決定改往心理學科系發展，但在升大學前一次在台灣的偶然表演機會，卻重新燃起她對音樂的熱情，深知自己基礎不如同年的同學來得扎實，她將自己一頭埋向琴房苦練。

鄭芷羽雖然音樂之路走得則略為曲折，中間曾因轉換跑道落下幾年空白，深知自己基礎不如同年同學來得紮實，鄭芷羽重燃音樂熱情後將自己一頭埋向琴房苦練。(記者馬璿╱攝影)

然而，畢業之際他們也分別陷入不同的掙扎，鄭芷羽回憶當時的低潮，多位老師都是名校畢業，讓她也苦陷名校迷思，「當時心理狀態很不好，我也把自己逼很緊，看見同齡人表現比自己好也忍不住質疑自己的表現。」

但台美兩地相去甚遠的學習風氣，成為她們堅持下的主因。美國鼓勵樂手多去欣賞現場演出，重視培養風格，而台灣音樂班則強調細節、重視基礎訓練，雖為兩人奠定堅實理論基礎，卻也讓他們一度畏懼演出帶來的群眾壓力。

黃俐禎表示，從未想過自己會如此熱愛舞台，甚至渴望演出的一天，「以前在台灣想到台下的每個人可能都在批判你哪個音彈錯、有個地方不夠完美，就很害怕上台接受觀眾的指教，但美國的大家都會在演出後給予鼓勵，教授也是等到演出後才會指出可以改進的地方，變成一種正向的驅動力，讓我會想越做越好給大家看。」

兩人仍在職業樂手道路上成長，談到未來眼神閃閃發光，「以前都在框架裡長大，但來到這裡之後才知道原來音樂可以這麼不一樣，原來自己是可以這麼享受舞台，只想要一直演、一直演」。