市府媒體圓桌會議 籲選民踴躍投票

公民參與委員會也為語言少數社群舉辦各類講座，講解投票流程、選民權利與排名選擇制等內容，並設有模擬練習，幫助選民熟悉實際操作。(市公民參與委員會提供)

紐約市 初選即將展開，市公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)11日召開媒體圓桌會議，呼籲合資格選民踴躍投票 ，積極參與民主進程。她強調，民主不是「天上掉下來的」，而是一個仰賴持續投入的過程。

依規定，凡已完成登記的選民，且在選舉日上午6時至晚上9時之間抵達投票站，或選擇在官方規定時間內提前投票者，均可參與大選或特別選舉。如為初選，選民除需完成登記外，還必須已加入舉行初選的政黨，方可投票，除非該黨另有規定。選民可至vote.nyc查詢具體的投票時間與地點安排。

為方便英語能力有限的市民，委員會在部分投票所提供口譯服務，語言包括西班牙語、中文(廣東話與普通話)、韓語和孟加拉語等。民眾可撥打(866)VOTE-NYC(868-3692)查詢相關地點，也可上網造訪on.nyc.gov/vla獲得進一步資訊。

此外，公民參與委員會也為語言少數社群舉辦各類講座，講解投票流程、選民權利與排名選擇制等內容，並設有模擬練習，幫助選民熟悉實際操作。

本次選舉將採用排名選擇制(Ranked Choice Voting)，選民可根據個人偏好，對最多五位參選人依序排序。委員會提醒，切勿對同一參選人重複排名，否則僅會計入最前的一次。同樣也不可對多位參選人給予相同順位，若在第一順位出現重複，整張選票將視為無效。