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市府媒體圓桌會議 籲選民踴躍投票

記者范航瑜╱紐約報導
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公民參與委員會也為語言少數社群舉辦各類講座，講解投票流程、選民權利與排名選擇制等內容，並設有模擬練習，幫助選民熟悉實際操作。(市公民參與委員會提供)
公民參與委員會也為語言少數社群舉辦各類講座，講解投票流程、選民權利與排名選擇制等內容，並設有模擬練習，幫助選民熟悉實際操作。(市公民參與委員會提供)

紐約市初選即將展開，市公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)11日召開媒體圓桌會議，呼籲合資格選民踴躍投票，積極參與民主進程。她強調，民主不是「天上掉下來的」，而是一個仰賴持續投入的過程。

依規定，凡已完成登記的選民，且在選舉日上午6時至晚上9時之間抵達投票站，或選擇在官方規定時間內提前投票者，均可參與大選或特別選舉。如為初選，選民除需完成登記外，還必須已加入舉行初選的政黨，方可投票，除非該黨另有規定。選民可至vote.nyc查詢具體的投票時間與地點安排。

為方便英語能力有限的市民，委員會在部分投票所提供口譯服務，語言包括西班牙語、中文(廣東話與普通話)、韓語和孟加拉語等。民眾可撥打(866)VOTE-NYC(868-3692)查詢相關地點，也可上網造訪on.nyc.gov/vla獲得進一步資訊。

此外，公民參與委員會也為語言少數社群舉辦各類講座，講解投票流程、選民權利與排名選擇制等內容，並設有模擬練習，幫助選民熟悉實際操作。

本次選舉將採用排名選擇制(Ranked Choice Voting)，選民可根據個人偏好，對最多五位參選人依序排序。委員會提醒，切勿對同一參選人重複排名，否則僅會計入最前的一次。同樣也不可對多位參選人給予相同順位，若在第一順位出現重複，整張選票將視為無效。

賽義德也強調了參與民主的重要性。「民主並不是天上掉下來的，而是一個由參與者塑造的過程。她鼓勵市民參與投票，創造變革、為社區採取行動。市公民參與委員會每年也會舉行「人民的稅錢」項目，11歲及以上的紐約市民都可以提交關於城市預算的想法，參與公共預算部分支出的制定。最終項目涵蓋社區需求，如青少年、心理健康服務、食品供應、職業培訓、工人權益、老年服務、移民服務、藝術與文化以及環境等。了解更多資訊可瀏覽participate.nyc.gov。

紐約市初選即將展開，市公民參與委員會主席賽義德11日召開媒體圓桌會議，呼籲合資格...
紐約市初選即將展開，市公民參與委員會主席賽義德11日召開媒體圓桌會議，呼籲合資格選民踴躍投票。(記者范航瑜╱攝影)
公民參與委員會也為語言少數社群舉辦各類講座，講解投票流程、選民權利與排名選擇制等...
公民參與委員會也為語言少數社群舉辦各類講座，講解投票流程、選民權利與排名選擇制等內容，並設有模擬練習，幫助選民熟悉實際操作。(市公民參與委員會提供)
紐約市初選即將展開，市公民參與委員會(Civic Engagement Comm...
紐約市初選即將展開，市公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)11日召開媒體圓桌會議，呼籲合資格選民踴躍投票。(記者范航瑜╱攝影)

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