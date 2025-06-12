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亞美聯盟傳承貢獻獎 盧艾玲、陳吉米獲表彰

記者范航瑜╱紐約報導
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從左四起：Propel CEO陳吉米、北岸健康系統行為健康部門執行主任Dr. Manish Sapra、摩根大通主管Michelle Henry、作家盧艾玲、亞美聯盟執行長陳文心。(亞美聯盟提供)
從左四起：Propel CEO陳吉米、北岸健康系統行為健康部門執行主任Dr. Manish Sapra、摩根大通主管Michelle Henry、作家盧艾玲、亞美聯盟執行長陳文心。(亞美聯盟提供)

亞美聯盟(Asian American Federation)日前在曼哈頓皮埃爾飯店(The Pierre Hotel)舉辦第36屆「傳承貢獻獎」(Impact Awards)晚宴，近360位亞裔領袖、民代、民選官員與社區代表出席，新任執行長陳文心(Catherine Chen)也首度正式公開亮相。華裔作家與倡議者盧艾玲(Evelyn Yang)、科技創業家陳吉米(Jimmy Chen，音譯)獲表彰。

「傳承貢獻獎」表彰在各領域為亞太裔社群做出貢獻的人物。其中一位獲獎者盧艾玲是前紐約市長民主黨參選人楊安澤(Andrew Yang)的妻子，曾因揭發婦產科性侵案件、推動兒童性侵教育並積極參與華埠反監獄運動而備受關注。

她在致詞中表示：「當我們發聲，不只是找回自己的力量，也能賦予他人勇氣。亞美聯盟讓被忽視的聲音被真正聽見，這個獎對我意義深遠。」

另一位獲獎者陳吉米是科技公司Propel創辦人兼執行長，致力開發幫助低收入美國人管理政府福利與財務的應用程式。他創立的Propel至今已為數百萬使用食品券的用戶提供餘額查詢、交易紀錄、工作與財務建議等實用工具。

他表示：「我們的願景是讓貧困生活不再充滿壓力與羞辱，Propel希望用科技為人們打造更有尊嚴的選擇，這與亞美聯盟的使命完全一致。」

陳吉米創業靈感源自他在Robin Hood基金會旗下Blue Ridge Labs的經歷。他觀察到，盡管多數使用政府補助的人手持智慧型手機，卻仍需撥打1-800電話查詢餘額，流程繁瑣且令人挫折，促使他創造更人性化的數位解方。

另外兩位獲獎人分別為北岸健康系統(Northwell Health)行為健康部門執行主任Manish Sapra，以及摩根大通企業社會責任區域主管Michelle Henry。

陳文心在致詞中表示，亞美聯盟將持續透過數據、倡議與政策參與，爭取更多經濟機會、增加語言與文化適切的心理健康資源，並確保亞太裔社群「被看見、被聽見、被代表」。

亞美聯盟新任執行長陳文心，首度正式公開亮相。(亞美聯盟提供)
亞美聯盟新任執行長陳文心，首度正式公開亮相。(亞美聯盟提供)

盧艾玲 低收入 華埠

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