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布碌崙首屆政策論壇 聚焦經濟與住房平等

記者馬璿／紐約報導
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由城市未來中心(Center for an Urban Future)與布碌崙組織(Brooklyn Org)共同主辦的首屆政策論壇，在紐約大學坦登工程學院舉行，超過200位政策專家、民選官員、非營利組織領袖及居民參與。(主辦方提供)
由城市未來中心(Center for an Urban Future)與布碌崙組織(Brooklyn Org)共同主辦的首屆政策論壇，在紐約大學坦登工程學院舉行，超過200位政策專家、民選官員、非營利組織領袖及居民參與。(主辦方提供)

由城市未來中心(Center for an Urban Future)與布碌崙組織(Brooklyn Org)共同主辦的首屆政策論壇，近日在紐約大學坦登工程學院(NYU Tandon School of Engineering)舉行，超過200位政策專家、民選官員、非營利組織領袖及居民參與，聚焦如何推動經濟機會、住房公平性、青年發展。

該論壇以去年3月城市未來中心發布的報告「50個打造更強大、更公平的布碌崙的想法」為基礎，討論當地科技和創意經濟的發展，並指出布碌崙在疫情後復甦的表現遠優於其他區。然而，當地高昂的生活成本和缺乏獲得實用就業技能的管道，卻阻礙許多居民。

報告發現，超過50萬居民生活在貧窮線以下，種族貧富差距持續擴大。公園坡(Park Slope)和卡羅爾花園(Carroll Gardens)的居民中，近80%擁有大學或更高學歷，但東紐約(East New York)卻僅為20%。

關於住房議題，紐約市立大學梅德加埃弗斯學院(CUNY Medgar Evers College)法律正義中心執行長費博(Lurie Daniel Favors)提出，可擴大免費法律諮詢，協助面臨止贖風險的房東維權。開發公司Totem聯合創辦人廖Vivian則建議改革住房抽籤系統，讓低收入家庭能更容易取得住房資源。布碌崙組織執行長總裁匹諾克(Blondel Pinnock)也指出，建立資產與穩定性的重要步驟，便是鼓勵居民成為自住房屋的擁有者。

多位與會者也提出如針對公宅抽籤制度進行改革，讓長期居住者有更高中選機會、重新設計傳統棕石建築，以回應當前住宅需求、設立創意產業基金、推動社區土地信託及改善SNAP糧食券安全性等建議。

城市未來中心表示，本次論壇目的是建立政策動能，並推動布碌崙作為「政策試驗場」，讓地方創意得以轉化為具體公共行動。未來也將持續邀集社區成員、基金會與民選官員合作，將具體提案帶進決策程序，爭取資源投入。

布碌崙 低收入 疫情

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