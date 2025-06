布碌崙首屆政策論壇 聚焦經濟與住房平等

由城市未來中心(Center for an Urban Future)與布碌崙組織(Brooklyn Org)共同主辦的首屆政策論壇,在紐約大學坦登工程學院舉行,超過200位政策專家、民選官員、非營利組織領袖及居民參與。(主辦方提供)

由城市未來中心(Center for an Urban Future)與布碌崙 組織(Brooklyn Org)共同主辦的首屆政策論壇,近日在紐約大學坦登工程學院(NYU Tandon School of Engineering)舉行,超過200位政策專家、民選官員、非營利組織領袖及居民參與,聚焦如何推動經濟機會、住房公平性、青年發展。

該論壇以去年3月城市未來中心發布的報告「50個打造更強大、更公平的布碌崙的想法」為基礎,討論當地科技和創意經濟的發展,並指出布碌崙在疫情 後復甦的表現遠優於其他區。然而,當地高昂的生活成本和缺乏獲得實用就業技能的管道,卻阻礙許多居民。

報告發現,超過50萬居民生活在貧窮線以下,種族貧富差距持續擴大。公園坡(Park Slope)和卡羅爾花園(Carroll Gardens)的居民中,近80%擁有大學或更高學歷,但東紐約(East New York)卻僅為20%。

關於住房議題,紐約市立大學梅德加埃弗斯學院(CUNY Medgar Evers College)法律正義中心執行長費博(Lurie Daniel Favors)提出,可擴大免費法律諮詢,協助面臨止贖風險的房東維權。開發公司Totem聯合創辦人廖Vivian則建議改革住房抽籤系統,讓低收入 家庭能更容易取得住房資源。布碌崙組織執行長總裁匹諾克(Blondel Pinnock)也指出,建立資產與穩定性的重要步驟,便是鼓勵居民成為自住房屋的擁有者。

多位與會者也提出如針對公宅抽籤制度進行改革,讓長期居住者有更高中選機會、重新設計傳統棕石建築,以回應當前住宅需求、設立創意產業基金、推動社區土地信託及改善SNAP糧食券安全性等建議。

城市未來中心表示,本次論壇目的是建立政策動能,並推動布碌崙作為「政策試驗場」,讓地方創意得以轉化為具體公共行動。未來也將持續邀集社區成員、基金會與民選官員合作,將具體提案帶進決策程序,爭取資源投入。