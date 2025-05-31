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「追尋六四真相」研討會 學者討論政治改革前景

記者劉梓祁╱紐約報導
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「追尋六四真相」研討會，學者討論政治改革前景。(主辦方提供)
「追尋六四真相」研討會，學者討論政治改革前景。(主辦方提供)

由紐約思想者智庫、紀念胡耀邦趙紫陽基金會、「北京之春」雜誌及博登書屋共同主辦的「追尋六四真相，推動轉型正義」研討會於近日在皇后學院(Queens College)舉行。活動適逢六四事件36周年，主辦方邀集北美、歐洲及亞洲的歷史、政治與法律學者，以及公共知識分子與人權倡議者，針對當年北京學運與中國政治轉型前景展開討論。

活動中，研討會以作家戴晴修訂再版的「鄧小平在1989」和史丹佛大學(Stanford University)學者吳國光的新作「走向共產黨之後的中國：轉型八論」為切入，探究六四事件對改革開放路線的影響、領導層決策分歧、學生運動談判破局原因，以及體制內是否仍存在推動政治改革的「溫和派」力量登議題。

其餘圓桌討論則聚焦平反六四、國家賠償與流亡人士返鄉權利等議題，並評估相關法律與政策可行性。主辦方表示，「會後將發布一份公開呼籲書，呼籲中方當局正面回應六四事件歷史責任，落實轉型正義措施，並為受難者及流亡者提供救濟與返鄉途徑。」

主辦單位還表示，研討會相關資料與最終呼籲書全文將於會後在各平台公開發布，供海內外關注中國人權與政治改革議題的讀者參考。

六四 共產黨

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