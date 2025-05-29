我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

州主計長舉辦亞太傳統月慶典 表揚3亞裔公職人員

記者尤昱程╱紐約報導
市議員克里斯南（左）受州主計長狄拿波利表揚。(記者尤昱程╱攝影)
市議員克里斯南（左）受州主計長狄拿波利表揚。(記者尤昱程╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)在皇后區舉辦亞太裔傳統月慶典，表揚三位亞裔公職人員，肯定他們對社區的貢獻，並指出亞裔社群在公職體系中的代表性仍遠低於人口比例，值得各界重視。

狄拿波利表示，全國亞太裔人口已占全國約6%，但在各級政府中，亞太裔民選官員比例尚不足1%，這顯示社群在政治參與與制度資源分配上仍面臨結構性困難。

他說，亞太社群分布廣泛、組成多元，以皇后區為例，各社區如法拉盛、傑克森高地、艾姆赫斯特與森林小丘都呈現出密集而穩定的亞太族裔聚居，但代表聲音仍不足，「真正的目標是讓所有社群都能平等參與、獲得理解與代表。」

今年表揚對象為市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)與美國通訊工人協會(Communications Workers of America)政治主任Hae-Lin Choi，三人分別來自不同族裔背景，皆長期參與基層公共事務。

克里斯南是市議會首位印度裔成員，代表第25選區。他曾參與創建多元廣場(Diversity Plaza)，推動疫情期間醫療資源補足與開放街道政策。他表示，亞太社區長期在政策設計中被忽視，語言與文化隔閡造成許多民眾無法實際獲得應有的協助。

州眾議員瑞嘉（左）受州主計長狄拿波利表揚。(記者尤昱程╱攝影)
州眾議員瑞嘉（左）受州主計長狄拿波利表揚。(記者尤昱程╱攝影)

州眾議員瑞嘉則代表第30選區。他表示，自己從事立法工作後，致力爭取資源回應選區需求。今年州預算中，他協助爭取3000萬元社區基金，用於支持亞太非營利組織的營運與服務。

狄拿波利指出，亞太裔傳統月最早於1978年在聯邦層級設立，1990年延伸為整個5月，如今已成為全美亞太社群一年一度的重要時刻。他說，這不只是慶祝文化與傳統的活動，「也是提醒我們政府與制度，不能遺忘任何一個角落。」

亞裔 眾議員 皇后區

上一則

關愛眼科健康：守護您的眼睛視力

下一則

皇后區多個法院 聯合慶祝亞太傳統月
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區多個法院 聯合慶祝亞太傳統月

皇后區多個法院 聯合慶祝亞太傳統月
亞裔美好社區促進會 5/31年度慶典

亞裔美好社區促進會 5/31年度慶典
紐約客談╱綠地內的政治博弈

紐約客談╱綠地內的政治博弈
亞裔美好社區促進會 5月31日舉辦年度慶典活動

亞裔美好社區促進會 5月31日舉辦年度慶典活動

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
在2023和2024年大量中國走線移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。研究走線的學者陳國霖說，許多店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務。(記者高雲兒╱攝影)

走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

2025-05-22 06:32
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃