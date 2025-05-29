州主計長舉辦亞太傳統月慶典 表揚3亞裔公職人員

市議員克里斯南（左）受州主計長狄拿波利表揚。(記者尤昱程╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)在皇后區 舉辦亞太裔傳統月慶典，表揚三位亞裔 公職人員，肯定他們對社區的貢獻，並指出亞裔社群在公職體系中的代表性仍遠低於人口比例，值得各界重視。

狄拿波利表示，全國亞太裔人口已占全國約6%，但在各級政府中，亞太裔民選官員比例尚不足1%，這顯示社群在政治參與與制度資源分配上仍面臨結構性困難。

他說，亞太社群分布廣泛、組成多元，以皇后區為例，各社區如法拉盛、傑克森高地、艾姆赫斯特與森林小丘都呈現出密集而穩定的亞太族裔聚居，但代表聲音仍不足，「真正的目標是讓所有社群都能平等參與、獲得理解與代表。」

今年表揚對象為市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、州眾議員 瑞嘉(Steven Raga)與美國通訊工人協會(Communications Workers of America)政治主任Hae-Lin Choi，三人分別來自不同族裔背景，皆長期參與基層公共事務。

克里斯南是市議會首位印度裔成員，代表第25選區。他曾參與創建多元廣場(Diversity Plaza)，推動疫情期間醫療資源補足與開放街道政策。他表示，亞太社區長期在政策設計中被忽視，語言與文化隔閡造成許多民眾無法實際獲得應有的協助。

州眾議員瑞嘉（左）受州主計長狄拿波利表揚。(記者尤昱程╱攝影)

州眾議員瑞嘉則代表第30選區。他表示，自己從事立法工作後，致力爭取資源回應選區需求。今年州預算中，他協助爭取3000萬元社區基金，用於支持亞太非營利組織的營運與服務。

狄拿波利指出，亞太裔傳統月最早於1978年在聯邦層級設立，1990年延伸為整個5月，如今已成為全美亞太社群一年一度的重要時刻。他說，這不只是慶祝文化與傳統的活動，「也是提醒我們政府與制度，不能遺忘任何一個角落。」