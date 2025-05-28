曼哈頓懸日今明兩晚上演 夕陽落在街道中心線

2025年的首次觀賞懸日將於28日與29日晚出現。（路透）

每年的5月與7月，紐約市 都會上演壯觀的自然景象「曼哈頓 懸日」(Manhattanhenge)，夕陽完美對齊曼哈頓東西向街道，金色光芒穿越城市街道，形成令人屏息的畫面。

2025年的首次觀賞機會將於本月28日與5月29日傍晚出現，28日為半日落，29日為全日落，最佳觀賞時間分別為晚上8時13分與8時12分，第二次則是在7月11日與12日。28日為半日落，29日為全日落

美國自然歷史博物館指出，這是夕陽與城市規畫幾何對齊的結果，陽光將整條街道照亮，帶來獨一無二的視覺衝擊。

AccuWeather建議，曼哈頓懸日通常吸引大批民眾與攝影師湧入市中心，因此建議提前選定觀賞地點並注意當日天氣預報，及早卡位。

市公園局建議的觀賞街道，則包括14街、23街、34街、42街、以及57街。總的來說，建議選擇能直接望見地平線的街道。另外兩處熱門的觀賞地點，則為都鐸城高架橋(Tudor City Overpass)，可為俯瞰街景提供絕佳視角，以及皇后區長島市 的亨特角南公園(Hunter's Point South Park)，可在此處遠眺曼哈頓天際線。

若想捕捉完美畫面，則建議攜帶三腳架與高品質相機。設定方面，可採用高光圈值(如 F/16)來增強景深，並將ISO 設為最低，以獲得最清晰的影像。此外還可善用前景，增加畫面層次，例如在前景中拍攝欣賞夕陽的人影或街頭噴泉，以創造出剪影效果，讓畫面更具張力與藝術感。