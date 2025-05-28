佛光山紐約道場6月3大活動 倡環保與心靈成長

佛光山紐約道場將於6月起展開一系列結合文化藝術、教育啟發與身心靈成長的多元活動，主題為「環保與心保」。(記者高雲兒╱攝影)

佛光山紐約道場將於6月起展開一系列結合文化藝術、教育啟發與身心靈成長的多元活動，主題為「環保與心保」，延續佛光山開山祖師星雲大師 「環保從心開始」的理念，藉由具體行動推動身心靈雙向淨化，實踐人間佛教精神。活動內容涵蓋兒童繪畫比賽、社區園遊會與夏令營三大板塊，歡迎民眾踴躍參與。

第一場活動「環保英雄兒童繪畫比賽」將於6月1日(周日)下午1時30分，在佛光山紐約道場登場。比賽對象為六至13歲兒童，鼓勵孩子以畫筆描繪他們心目中的「環保英雄」，結合藝術創作與環境教育，培養下一代的綠色意識與責任感。評審老師金佩良說，此類創作能幫助孩童在高科技環境中發展正向思維與創造力，對未來職涯與人格養成皆具積極意義。報名可點擊鏈接：https://shorturl.at/lHYe7。

第二場「佛光三好園遊會」將於6月22日(周日)上午11時至下午3時舉行，同樣在佛光山紐約道場舉辦。現場將設有素食市集、三好健康服務、文化表演、親子 互動遊戲，營造溫馨有趣的社區氛圍。當天12時30分亦將舉辦「環保英雄」繪畫比賽頒獎典禮，表彰優秀作品並鼓勵更多家庭參與環保與藝術行動。此次活動也強調透過日常行動實踐三好：「身做好事、口說好話、心存好心」。

壓軸活動「佛光三好兒童夏令營」將於6月28日至7月2日在上州 佛光山鹿野苑(FGS Deer Park)舉行，由紐約佛光青年團主辦。此次夏令營以「The Journey Starts Within」為主題，為六至12歲兒童量身打造五天四夜課程，內容融合佛學啟蒙、藝術創作、人間音緣與戶外體驗，引導孩子從內在探索慈悲與智慧，建立正向品格與生活態度。營隊費用為300元，報名費50元，有意報名者可聯絡道場辦公室(718)939-8318了解詳情。

佛光山紐約道場監院有霖法師和國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，希望透過6月這三場緊密連結的活動，讓佛教的慈悲理念走進社區，走進家庭。活動不僅是知識與技能的學習場，更是心靈成長與價值實踐的契機。期盼更多民眾在參與過程中體會三好之美，從關心自己到關懷他人，從環保生活到心靈淨化，攜手為社會注入更多和諧與善意。