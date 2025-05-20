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市長參選人多支持小班制 籲州府加大撥款

記者曹馨元／紐約報導
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盡管絕大部分市長參選人支持小班制，但也提出州府應加大撥款力度，否則政策將無法成功。(記者曹馨元／攝影)
盡管絕大部分市長參選人支持小班制，但也提出州府應加大撥款力度，否則政策將無法成功。(記者曹馨元／攝影)

紐約市長黨內初選進入倒數計時，而下一任市長將面臨一項重大教育改革任務，即在未來數年內大幅縮減公立學校班級人數，以符合小班制法案要求。盡管絕大部分市長參選人支持小班制，但也提出州府應加大撥款力度，否則政策將無法成功。

小班制法案於2022年在州議會通過，設立「五年計畫」，要求全州學校在2028年9月前達成三年級前每班20人，四至八年級23人，九至12年級25人。目前全市約有46%班級符合規定，但至少60%的班級需在2025至2026學年前達到小班制目標。專家指出，「五年計畫」如今已進入後半程，達標的難度遠遠大於前兩年。

目前，在各項民調中領跑的民主黨籍參選人、前州長葛謨(Andrew Cuomo)表示支持該法案，但也坦言，若無州政府大幅增加撥款，此一政策將難以順利推行。葛謨指出，根據估算，紐約市需增聘1萬7000名教師、預計每年將增加至少12億元支出以達目標；而川普政府縮減聯邦預算的趨勢也極有可能為教育預算帶來更大壓力。

前主計長斯靜格(Scott Stringer)認為，小班教學的益處無需辯駁，「我們會削減浪費、重新配置現有空間，以及投資於最迫切需要的學校」。

州參議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)也進一步提出，將推動一項審計計畫，檢視教育體系中低效與資源浪費問題，以找出可節省開支的空間，進而將更多資源投入到落實小班政策上。

在一眾參選人中，民主黨籍的企業家狄爾森(Whitney Tilson)明確提出反對小班制法案，指該政策「成本高昂，實則是對教師工會的一種讓利」。他表明，若當選市長，將遊說州長與州議會撤銷此一法案。

獨立參選人華登(Jim Walden)也批評現行法案設計缺乏針對性，因此導致「高成本、低效益」。若當選市長，他將與州府合作，推動修法，使政策聚焦於弱勢學生比例較高的學校及低年級學生，以真正發揮小班教學的效果。

紐約市 民主黨 葛謨

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