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警掃蕩8大道電單車 違規者查扣

記者馬璿／紐約報導
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72分局局長亞辛近期親自帶隊並查扣多輛違法的摩托車和電單車，強調維護社區交通秩序與公共安全的重要性。(市警72分局提供)
72分局局長亞辛近期親自帶隊並查扣多輛違法的摩托車和電單車，強調維護社區交通秩序與公共安全的重要性。(市警72分局提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園市警72分局近來於8大道華社一帶進行大規模取締活動，在最近的一次行動中，72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)親自帶隊並查扣多輛違法的電單車和小型摩托車(Moped)，強調維護社區交通秩序與公共安全的重要性。

72分局表示，近期全市正加強對違反交通規則的單車與電動助力單車的執法，尤其是在人行道行駛、逆向騎行、多人共乘、無牌無保險等情況，對行人與其他用路人造成潛在威脅。而8大道作為華裔居民與商家密集區，長期受違規騎乘困擾，亂象幾近失控，也引來多起民眾投訴。

根據72分局，本次行動中查扣的違規車輛已運向該局停車場，警方呼籲民眾舉報違規車輛...
根據72分局，本次行動中查扣的違規車輛已運向該局停車場，警方呼籲民眾舉報違規車輛。(市警72分局提供)

72分局當日於8大道最為熱鬧的50街等路段出動警力執法，並調來大型卡車載運查扣車輛，這是繼本月6日執法後，市警再度針對違規電動自行車與輕便摩托車展開掃蕩行動，回應社區對交通亂象的投訴。不少社媒上的貼文也可看見網友批評電單車及滑板車占用人行道的問題，指出此問題不只影響用路人的權益，更是極大的安全隱患。

亞裔民安隊隊長柳寶枝指出，他曾目睹有家長騎一台小型電動車接送三名學童，極度危險。他強調，紐約市目前尚未要求電動自行車註冊與投保，一旦發生事故將難以理賠與追責，呼籲華裔居民勿僅顧個人方便，應守法騎乘，保障他人與自身安全。

紐約華人聯合會理事長黃啟旺亦表示，8大道違規電動車問題相當嚴重，72分局將在5月持續進行多場執法，盼能改善社區交通環境，特別是保護孩童與長者的用路安全。

根據72分局，本周行動中查扣的違規車輛已運向該局停車場，警方呼籲民眾若發現違規的車輛，可撥打(718)965-6311舉報，或前往位於布碌崙4大道830號的分局反映。警方強調，接下來將持續與社區合作，透過執法與宣導，提升整體交通安全與生活品質。

8大道 布碌崙 電動車

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