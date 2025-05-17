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華人導演聚焦亞裔移民記憶與家庭 5/18推出短片專題

記者范航瑜╱紐約報導
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廖沛毅(Simon Liu)則以「八號信號」(Signal 8)捕捉都市日常與氣候變遷下的朦朧景觀，呈現出遊離與不確定的當代港人心境。(取自廖沛毅個人網站)
廖沛毅(Simon Liu)則以「八號信號」(Signal 8)捕捉都市日常與氣候變遷下的朦朧景觀，呈現出遊離與不確定的當代港人心境。(取自廖沛毅個人網站)

毗鄰曼哈頓華埠的下東城藝術電影院Metrograph，將於18日(周日)推出短片專題「個人家園檔案」(Personal Archives of Home)，聚焦亞裔移民經驗與文化記憶的重構，屆時導演將親臨現場參與座談。該專題還將於31日(周六)加場重映，部分作品亦可透過Metrograph線上平台觀賞。

該專題包含十餘部實驗與紀錄短片，題材橫跨第一人稱敘事、家庭影像拼貼與移民經歷回顧，呈現亞裔移民在流動與漂泊中對「家」的追尋與重構，透過影像思索「家」如何成為記憶、重塑與想像的場域。片單中不乏華人作品，包括華裔導演黃樹立執導的「你會看我嗎」(Will You Look at Me)，以超八毫米影像為載體記錄與家人衝突的自述日記，亦是對性傾向與創作自由的告白。

出生於香港、現居紐約的廖沛毅(Simon Liu)則以「八號信號」(Signal 8)捕捉都市日常與氣候變遷下的朦朧景觀，呈現出遊離與不確定的當代港人心境。台灣導演徐璐(Erica Sheu)創作的「午後」(Afternoon)，藉短短三分鐘的畫面追悼離世的祖母，展現對家庭與記憶的深刻情感。

在「崩解93-96」(Disintegration 93-96)中，菲裔導演Miko Revereza則回顧作為無證移民家庭一員在美20年的生活。日裔美籍導演Rea Tajiri的「歷史與記憶：獻給明子與孝重」(History and Memory: For Akiko and Takashige)亦將重映，述說其家族在二戰期間遭美國政府強制拘禁的歷史創傷。

毗鄰華毗鄰華埠的獨立影院Metrograph長年放映王家衛、楊德昌與李安等華語經典作品，同時引介新一代華人導演的影像創作。就在本系列開展前一周，總統川普宣布為「保護日漸式微的美國電影產業」，將對外國電影加徵100%關稅。川普表示已授權商務部等機構展開徵稅程序。

華裔導演黃樹立執導的「你會看我嗎」(Will You Look at Me)，以...
華裔導演黃樹立執導的「你會看我嗎」(Will You Look at Me)，以超八毫米影像為載體記錄與家人衝突的自述日記，亦是對性傾向與創作自由的告白。(取自黃樹立個人網站)
台灣導演徐璐(Erica Sheu)創作的「午後」(Afternoon)藉短短三...
台灣導演徐璐(Erica Sheu)創作的「午後」(Afternoon)藉短短三分鐘的畫面追悼祖母的離世，展現對家庭與記憶的深刻情感。(取自徐璐個人網站)

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