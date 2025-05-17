AT&T首位亞裔女CEO周慧安 新書對談分享「領導力」

周慧安(右)在對談中表示，她將自己視為一名終身學習者，堅信領導的本質是激發潛力、成就他人。(記者曹馨元╱攝影)

曾任AT&T 首任亞裔 女性執行長的企業家周慧安攜新書「Lead Bigger」於華美協進社舉行對談，作為在科技與商業領域擁有超過30年經驗的領導者，周慧安在書中分享了自己對於「領導力」的領悟。

周慧安是通訊巨頭AT&T逾140年歷史中、首位擔任執行長的有色人種女性，並領導了這個年營收達350億元、員工人數超過3萬5000人的全球營運單位度過疫情 難關。在AT&T期間，她曾參與領導的專業橫跨產品管理、市場行銷、銷售策略、客戶服務、網絡工程等多個領域。

周慧安在對談中表示，她將自己視為一名終身學習者，堅信領導的本質是激發潛力、成就他人；「我一直被領導力這個話題而吸引」。而這也是她選擇寫下本書的重要原因之一。

此外，作為業內極為成功的領導者，周慧安常被問到，「你是怎麼做到成就這樣的事業的？」；而她也希望能透過本書，將自己的經驗分享給他人，「畢竟在政治、商業領域，沒有很多長得像我一樣的人」。

同時擔任西北大學(Northwestern University)凱洛管理學院(Kellogg School of Management)教授的周慧安觀察到，人們往往會被告知，要有大的夢想、要有大的思考格局；「但是僅僅有夢想和思考不會讓你成為一個領導者」。她認為，領導力是採取切實的行動，其中第一步、也是最重要的一步便是，「拓寬視野，成就更大的影響力」。

而周慧安也分享到，對於當今的領導者而言，最大的挑戰莫過於這個瞬息萬變的時代，「變革幾乎每天都在發生，讓領導者無法專注於增長」。她表示，度過這一挑戰的秘訣是，「你必須非常清楚自己的目標是什麼、績效如何衡量、哪個利害關係人最為關鍵，以及哪些因素是你能夠掌控的」。