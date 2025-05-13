華裔註冊護士協會 法拉盛慶27周年 表彰多位醫療貢獻者

當日活動邀集數百位來自醫療界的專業人士及多位民選官員到場，向長期在第一線守護社區健康的醫護人員表達敬意，並舉行頒獎儀式。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝國際護士節與協會創立27周年，美國華裔 註冊護士協會(CANA)於近日在皇后區法拉盛 舉行慶祝儀式。當日活動邀集數百位來自醫療界的專業人士及多位民選官員到場，向長期在第一線守護社區健康的醫護人員表達敬意，並舉行頒獎儀式，公開表彰對醫療與社區健康有突出貢獻的機構與個人。

今年的獲獎者包括：紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)，因其推動多語言醫療服務與健康教育獲得肯定；公共衛生領域的余永新醫師(Dr. Perry Pong)，多年來致力於提升弱勢社群的醫療可及性；亞美醫師協會公關副總裁黃雪莉(Shirley Huang)，積極推動亞裔 醫療專業形象與社區健康倡導；以及基層護理師李敏兒(Christine Lee)，長期參與社區服務與健康教育，深受病患與同儕敬重。獎項由紐約市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務處副處長顧雅明，以及州議員辦公室代表共同頒發。

協會現任會長林子健(Anthony Lam)在致詞中表示，協會自1997年成立以來，始終以凝聚美國華裔護士、提升護理專業地位與服務品質為宗旨，並積極推動醫護人員之間的專業交流與合作，以促進社區整體健康水準。他強調，護士不僅是醫療體系的重要角色，也是在災疫與社會變局中支撐社會運作的關鍵力量。

多年來，協會持續舉辦定期健康講座，推動公共衛生教育，並與多家醫療機構合作，提供健康諮詢服務，致力於回應不同族裔社區的醫療需求。此外，自2011年起設立的「華裔護士獎學金」，旨在鼓勵更多華裔年輕人投入護理行業，培養下一代專業醫護人才。