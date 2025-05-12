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法拉盛華商會表揚幸福媽媽 14年逾800人獲獎

記者尤昱程╱紐約報導
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華商會理事長王耀明獻花給幸福媽媽。(記者尤昱程╱攝影)
華商會理事長王耀明獻花給幸福媽媽。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)於11日在皇后區法拉盛舉辦「第14屆幸福媽媽」慶典，表揚50位華裔母親，感謝她們對家庭與社會的貢獻。現場約150名家庭成員與嘉賓出席，透過頒獎、分享與表演，共度一場溫馨感人的母親節

華商會理事長王耀明表示，「我們每年選擇母親節來表揚華人母親，但其實每一天都應該感謝母親的付出。」他提到，自己身為醫師與父親，平日照顧他人，但在母親面前仍像個孩子，「她總是叮嚀我多穿衣、記得喝水，那是只有母親才有的關懷。」

華商會首席顧問杜彼得指出，自活動創辦以來，華商會已表揚至少800位華裔母親。今年每位「幸福媽媽」均獲市長及多位民選官員頒發獎狀與總值超過百元的禮品。

杜彼得說，活動費用全由華商會負擔，目的在於讓子女看到榜樣、學習尊親，「如果我們如此對待你們的母親，你們也該這樣對待自己的母親」。

現場氣氛溫馨感人，76歲的詹春梅分享移民生活的甘苦。她表示，1994年隨女兒來美後，在成衣工廠工作多年直至退休，如今子女成家立業，女兒更成為執業中醫師，「母親節會請我們吃飯，雖然很忙，還是會表達心意。」她也感謝活動主辦單位提供一個讓長者被看見的舞台。

當日表演活動精彩豐富，杜彼得亦延續往例，在活動中獻唱經典台語歌曲「媽媽請你不通疼」與「天知道」兩首歌，盼透過深情歌聲慰勞所有出席母親，氣氛溫馨感人。

國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)、金兌錫、市議員李琳達(Linda Lee)、黃敏儀、州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華、皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)代表顏星悅等人出席。

50位「幸福媽媽」和與會到場嘉賓合影。(記者尤昱程╱攝影)
50位「幸福媽媽」和與會到場嘉賓合影。(記者尤昱程╱攝影)
杜彼得深情獻唱「媽媽請你不通疼」。(記者尤昱程╱攝影)
杜彼得深情獻唱「媽媽請你不通疼」。(記者尤昱程╱攝影)
杜彼得深情獻唱「媽媽請你不通疼」，慰勞在場所有媽媽。(記者尤昱程╱攝影)
杜彼得深情獻唱「媽媽請你不通疼」，慰勞在場所有媽媽。(記者尤昱程╱攝影)

母親節 法拉盛 眾議員

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