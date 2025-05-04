租屋訴訟積壓 鄭永佳提設結案期限

針對紐約市房屋法庭案件積壓、審理緩慢，小房東與住戶爭議屢陷僵局等問題，州眾議員鄭永佳日前於布碌崙召開緊急房屋會議，與社區領袖、業主團體商討立法改革。(鄭永佳辦公室提供)

針對紐約市房屋法庭案件積壓、審理緩慢，小房東與住戶爭議屢陷僵局等問題，州眾議員鄭永佳(Lester Chang)日前於布碌崙(布魯克林)召開緊急房屋會議，與社區領袖、業主團體商討立法改革。該會議聚焦議題包含加速審理程序、租金 穩定法修正案，以及擬建遊民 收容所的憂慮。其中，他提出限期租屋糾紛案於六個月內結案的A7982號提案，並呼籲社區關注即將審議的租金穩定法修正案。

鄭永佳提出的A7982號提案，主張修改現行的房屋訴訟法規，要求一旦租屋糾紛進入審理階段，法院必須在六個月內做出裁決。他指出，現在不少案件常常一拖就是好幾年，對房東和房客都不是好事。這項提案目前還在州眾議會住房委員會審查中，尚未排入全體會議投票，但因為可能有助於加快訴訟進度，已經受到不少小房東和社區組織的關注。

鄭永佳指出，現行房屋法庭制度效率低落，對小型業主造成沉重負擔。部分業主雖依法對拒繳租金、不肯搬遷的租客 提告，案件卻在法庭系統中延宕數年，既耗費資金也備受精神折磨。他表示，該時程是和多個跨黨派議員多年討論的結果，六個月應為合理時程。

除討論加快訴訟進度，鄭永佳也提到，州議會預計在6月會期審議的S4659A與A4877A兩項提案，將擴大1974年緊急租客保護法的適用範圍，把目前不受管制、六戶以上的出租物件納入租金穩定制度。他表示，若這兩項提案通過，將改變現有房東與房客之間的租賃規則，影響未來房租調整空間、房東經營模式，甚至市場供需關係。鄭永佳提醒，這些修法與每個社區息息相關，呼籲居民與業主提早掌握資訊、積極參與討論。