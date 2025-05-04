長風中樂團慶傳統月 華埠博物館獻演

長風中樂團將於今日在位於華埠的博物館獻演，同慶亞太裔與猶太裔傳統月。(樂團方提供)

專注於推廣中華傳統與當代音樂的長風中樂團(Music From China)將於今日(4日)下午3時，在曼哈頓華埠 旁的愛烈治街博物館(Museum at Eldridge Street)舉辦音樂會，慶祝亞裔 美國人與太平洋島民傳統月(AAPI Heritage Month)及猶太 裔美國人傳統月。

據樂團介紹，音樂會的核心作品為作曲家塞爾金·路德維希(David Serkin Ludwig)受團方委約創作的「開封祈禱」。該曲以北宋時期中國開封猶太社區的宗教儀式為靈感，融合中西樂器音色，以描繪中國與猶太僑民兩大古老文化的交匯，展現跨文化對話的獨特篇章。

此外，二胡演奏家兼作曲家王國偉將帶來以唐代詩人李白同名詩篇為題的三重奏「月下獨酌」，由二胡、簫、琵琶共同詮釋詩中的意境；緊隨兩部當代新作，樂團還將演奏一組選自中國傳統曲目的經典之聲，從戰爭與和平、民俗生活、自然與詩歌等普世主題切入，勾勒人性中的情感脈絡，活動詳情請可瀏覽 www.eldridgestreet.org。