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市議會決議 5月10日定為「美國鐵路華工紀念日」

記者胡聲橋╱紐約報導
市議會5月1日通過決議案，將5月10日定為「美國鐵路華工紀念日」。(莊文怡辦公室提供)
市議會5月1日通過決議案，將5月10日定為「美國鐵路華工紀念日」。(莊文怡辦公室提供)

5月為亞太裔傳統月，市議會5月1日全票通過華裔市議員莊文怡提出的決議案，將5月10日定為「美國鐵路華工紀念日」。

19世紀初，大量華工參與建設了橫貫美國大陸的鐵路，這條鐵路於1869年5月10日完工，當時那些歷經千難萬險，從條件艱苦的鐵路建設工地活著出來的華工，卻沒有被允許參加鐵路通車儀式的合影。華人為美國的鐵路建設作出了巨大的貢獻，但美國後來還是通過了「排華法案」，這也是美國第一項基於種族歧視移民政策。

「這些鐵路華工貢獻非凡，卻幾乎從美國歷史上被抹去」，莊文怡說，這些華工獻出生命使美國變得更美好，卻遭排擠和邊緣化，這就是美國鐵路華工的悲慘經歷。她表示，現在市議會通過了「美國鐵路華工紀念日」決議案，是對華人的認可，承認華人是美國社會不可或缺的一部分，是華人社會地位得到保證的象徵。

「近1萬2000名華人移民在最危險和艱苦的條件下，幫助建造了橫貫美國大陸的鐵路」，市議員黃敏儀說，「是他們的犧牲連接了東西海岸，幫助一個國家成長，為美國向西擴張奠定了基礎」。然而，世世代代以來，他們的貢獻在歷史書籍和公民課程中被忽視，這項決議案是向糾正這種遺漏邁出的一步。

該決議案的發起人還包括市議員李琳達(Linda Lee)、元在熙(Julie Won)、霍登(Robert Holden)、阿維萊斯(Alexa Avilés)。莊文怡說，正是在市議會亞太裔聯盟的大力支持下，「美國鐵路華工紀念日」才成為現實，她還感謝美國教師聯盟(United Federation of Teachers，簡稱UFT)、美國紐約廣府人總會、美國華人博物館、紐約中華公所、聯成公所和台山寧陽總會館的大力支持。

華人 移民 種族歧視

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