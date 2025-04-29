華裔婦女協進會表揚13位模範父母 5/6敬老聯歡

美國華裔婦女協進會5月6日將舉辦「第七屆非常模範母親暨敬老聯歡會」，主辦單位與志工團隊日前合影，為活動暖身籌備。(記者尤昱程／攝影)

美國華裔 婦女協進會將於5月6日(周二)舉辦「第七屆非常模範母親暨敬老聯歡會」。活動預計邀請250位特殊兒童家庭的母親與長者參與，並表揚13位模範母親、兩位模範父親及三位社區服務貢獻者。

美國華裔婦女協進會會長馮子馨說，今年是新冠疫情 後首次舉辦實體活動，由多位年輕成員共同籌畫。她說，活動的初心是讓社區看見這些長年默默付出的母親與家庭，也希望提供一個平台，促進理解與支持。

本屆獲獎人之一葉坤霞育有一名重症女兒。她表示，女兒出生時因缺氧導致中風 ，需終身依賴輪椅，由她全職照料生活起居。她說，「很多時候都想過放棄，但想到如果我倒下了，他們怎麼辦，就只能撐下去。」

她回憶，孩子幼時經常住院，家中經濟拮据，丈夫曾染賭博習慣，生活困難重重。即便如此，她仍堅持照顧兩名孩子至今。兒子目前就讀大學，讓她感到欣慰，「以前的困難都過去了，現在每天照顧女兒也覺得值得」。

創會會長謝嘉燕表示，活動自2014年起舉辦至今已邁入第七屆，期間歷經三年疫情中斷。她說，初衷是讓特殊母親走上台前，獲得肯定與鼓勵，也希望透過活動推動更多社會資源對接與制度支持。

她說，早期不少得獎母親甚至不敢上台領獎，近年來逐漸勇於分享故事，展現自信。她表示，「我們希望這個平台能持續下去，讓更多家庭感受到社會的溫暖。」

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，當女性在社區中積極參與與帶動，不只是家庭的支柱，更是促進社會成熟與進步的重要力量。他也感謝協會多年來持續推動關懷與連結，讓特殊家庭與母親們的故事被更多人看見。

活動將於5月6日(周二)中午11時30分在法拉盛君豪大酒樓三樓舉行。協會也設有各級贊助方案與認桌選項，洽詢專線為(917)690-4900。