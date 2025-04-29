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學區委員會選舉 華裔參選人重視教育質量

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約學區教育理事會選舉目前正在舉行，本次選舉中不乏華人家長的身影。圖為紐約市公校。(市教育局提供)
紐約學區教育理事會選舉目前正在舉行，本次選舉中不乏華人家長的身影。圖為紐約市公校。(市教育局提供)

紐約學區教育理事會(Community Education Councils, CEC)選舉目前正在舉行，作為學區與市教育局之間的橋梁，CEC旨在向市府反映家長聲音，並在教育政策辯論中扮演重要角色。本次選舉中不乏華人家長的身影，除了向來最被重視的教育質量外，也有華人家長指出，希望能將心理健康輔導放在首位。

每兩年，紐約市公立學校的家長都會投票選出32個CEC的成員，每個學委會由12名家長組成。CEC作為教育政策的反饋機制，成員需與學校領導團隊合作，確保學區資源分配公平合理，促進學生學業成就，並向市教育局提供政策建議。

布碌崙第20區學委趙愷文已是第三屆參選，他觀察到，目前的紐約公立學校系統中，CEC對於學校及教育局的監督能力十分有限，導致家長的反饋常常不被重視；「儘管給了家長話語權，但是更流於形式，缺乏約束力」。

除了表示會重視教育質量及校園反霸凌議題外，趙愷文表示，也希望日後CEC發布的決議能受到校方、政府的尊重；「起碼針對我們的每份決議，官方都應該出具有效的書面回應，而不是只打官腔」。

同樣參選第20區的容迎鑫則將政綱重點放在針對移民的幫扶上。來自移民家庭的他表示，能切身體會到初來乍到家長的迷茫；「我到現在還記得第一次去高中報名，我爸什麼都不知道，倆父子忐忑得連想問什麼都無從說起的無奈」。

容迎鑫希望，能從增強移民家長語言能力、增加雙語班等方式，讓移民家庭更好地適應新環境；此外，他也強調了針對特殊教育的家校溝通、資訊獲取，及對校園霸凌的零容忍態度。

而參選第15區學委的朱青霞則表示，更希望在資源分配不均的教育系統內，能為孩子提供全面的幫助；「現在紐約公校還有不少問題，像是心理健康輔導人手不夠，很多學生壓力大但沒地方求助」。

作為早產兒的家長，朱青霞也更注重能讓孩子有個健康、快樂的成長環境；「成績會被時間沖淡，但善良、勇氣和自由的靈魂，會陪他走過一生」。

移民 教育局 學區

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