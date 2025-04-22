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嫌中餐館太貴 哈林區非裔女仇亞揮拳辱罵

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓哈林區中餐館發生仇恨犯罪案件，警方呼籲知情者提供圖示嫌犯信息。(市警提供)
曼哈頓哈林區中餐館發生仇恨犯罪案件，警方呼籲知情者提供圖示嫌犯信息。(市警提供)

曼哈頓哈林區(Harlem)一間中餐館，於日前發生仇恨犯罪案件，一名非洲裔女性疑似因為餐館的標價過高，襲擊包括店員及另一名受害者，並發表仇亞言論。警方公布嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

根據市警消息，案件發生於今年4月6日下午2時35分，非洲裔女嫌進入一間位於曼哈頓第七大道2419號的中餐館，疑似因為菜價過高生氣；根據知情人表示，該名女嫌大罵：「你們不應該在這裡」，並要求店員「滾回你們的國家去」。

隨後，嫌犯先拉扯42歲的女性受害者頭髮，將她拽到地上，再用拳頭擊打48歲男性受害者的頭部和面部，導致其嘴唇撕裂。作案後，嫌犯步行逃離現場。

警方透露，兩名受害者均受輕傷，但在現場拒絕接受醫療救治。本起案件已由市警仇恨犯罪工作組接受調查。

根據協查通報，嫌犯為一名深色皮膚女性，最後被發現時身穿黑色外套、黑色褲子和黑色運動鞋。警方向公眾發布了嫌犯的監控照片，呼籲知情人士或任何目擊者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

曼哈頓 中餐館 仇恨犯罪

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