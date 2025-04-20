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韓美家庭中心辦反性侵大會 青年發聲 喚起關注終結性別暴力

記者高雲兒╱紐約報導
活動現場聚集多位民選官員、青年代表與社區領袖，以行動呼籲終結性別暴力。(主辦方提供)
活動現場聚集多位民選官員、青年代表與社區領袖，以行動呼籲終結性別暴力。(主辦方提供)

由韓美家庭支持中心(KAFSC)旗下青年社區行動小組主辦的「2025年反性侵大會」(Rally Against Sexual Assault 2025)，近期在皇后區公所前舉行。本次活動以「鳥」為主題，象徵希望與自由，喚起社會對性侵議題的重視，並展現支持倖存者的堅定信念。

活動現場聚集多位民選官員、青年代表與社區領袖，共同以行動呼籲終結性別暴力。韓美家庭支持中心執行主任費舍爾(Jeehae Fischer)在致詞中指出，「我們相信，尤其是年輕一代的發聲，是對抗沉默與污名化最有力的方式。這場集會既是對公義的呼喊，也是對倖存者堅韌精神的禮讚。我們將持續與倖存者並肩作戰，追究責任，致力於終結性別暴力。」

市議長歐德思(Adrienne Adams)擔任主題演講嘉賓，鼓勵年輕一代勇敢站出來發聲。知名壁畫藝術家卡斯蒂略(Oscar Castillo)亦在現場展示為性侵倖存者創作的壁畫，象徵重生與療癒。

活動中頒發三項榮譽獎，以表彰在性暴力防治及倖存者支援領域的傑出貢獻者。「行動領袖獎」(Leadership in Action Award)頒發給市議員克里斯南(Shekar Krishnan)，表彰其致力於解決移民社區面臨的系統性問題、「社區行動獎」(Community in Action Award)由反性侵聯盟執行長邁爾斯(Emily Miles)獲得，肯定其多年來推動政策改革，為倖存者發聲、「療癒與賦權先鋒獎」(Pioneer of Healing and Empowerment Award)則授予費爾普斯(Rebecca Phelps)，讚揚她透過創傷療癒計畫支持倖存者重建自信與力量。

紐約州聯邦參議員陸天娜團隊代表雷迪(Ravi Reddi)、州參議員劉醇逸、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、瑞嘉(Steven Raga)、 市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市議員李琳達與黃敏儀、市消費者和勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)、青年與社區發展局副局長哈斯克爾(Susan Haskell)、市長辦公室與性別平權委員會代表等人也出席活動。

此外，多個亞裔與多元族裔社區組織亦到場聲援，包括華人策劃協會、華人婦女基金會(Womankind)等。

由韓美家庭支持中心旗下青年社區行動小組主辦的「2025年反性侵大會」，近期在皇后...
由韓美家庭支持中心旗下青年社區行動小組主辦的「2025年反性侵大會」，近期在皇后區公所前舉行。(主辦方提供)

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