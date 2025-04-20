快樂聯盟撿彩蛋 鼓勵學子走到戶外

紐約快樂聯盟近期於布碌崙舉辦復活節撿彩蛋闖關活動，鼓勵學子放假期間透過遊戲與藝術活動釋放壓力，並藉著表演和娛樂節目融入社區。(記者馬璿╱攝影)

紐約快樂聯盟(New York Happy Alliance)近期午間於布碌崙 (布魯克林)舉辦復活節 撿彩蛋闖關活動，鼓勵學子放假期間透過遊戲與藝術活動釋放壓力，並藉著表演和娛樂節目融入社區。

當日中午12時，在8大道華社愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦的活動陸續吸引近百人參與，除有功夫與歌舞演出外，現場還邀請多個藝術團體和DIY工作坊，參與者只要完成如採蛋、拼貼、繪畫與串珠等關卡後，便可向主辦單位換取一份由樂家玩具批發公司提供的禮包，裝有玩偶、杯子與減壓玩具等物品。

會長李麗娟與秘書長趙安琪介紹，本次復活節活動為首次舉辦，希望能給予孩子一個平台多參與社區活動，並在才藝環節表演與中華文化相關的功夫與舞蹈，讓親子能在此互動、釋放壓力並放下電子產品，為社區帶來歡樂與愉快的氛圍。

兒子在此做義工的Joy則表示，兒子與朋友相約一起來此幫忙發放禮品順便聚會，她認為趁著學校放假能讓孩子累積義工經驗，還能藉此遠離電子產品、到戶外社交玩樂，有相當多的益處，很開心兒子樂於主動參與相關活動。