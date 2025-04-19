5╱25亞裔端午文化美食節 攤位招募

由亞裔之友總聯盟與全美針灸執業會共同主辦的第四屆亞裔端午美食文化節，將於5月25日登場，主辦單位近日舉辦動員大會，提供活動更多詳情。(記者尤昱程╱攝影)

由亞裔 之友總聯盟與全美針灸執業會共同主辦的第四屆亞裔端午 美食文化節，將於5月25日(周日)登場，主辦單位近日舉辦動員大會，號召各社團、商家及義工踴躍參與，齊力打造社區盛會，而目前美食攤位正在招商中，有意者可聯繫。

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，端午美食文化節自創辦以來，已成為亞裔社區弘揚傳統、促進團結的重要平台。今年活動以美食和文化為核心，將呈現多元文化思維與集體力量，進一步提升亞裔在主流社會的能見度與影響力。

李天驥回顧活動起點，表示第一屆活動僅為歌舞表演，至中秋節才加入美食元素。他指出，法拉盛 擁有豐富的餐飲資源，透過舉辦美食節，能將多樣文化呈現給更多人認識與欣賞。

李天驥也向一路支持的社區夥伴與義工表達感謝，他說，不少義工自第一屆起便無償參與籌備，無論風雨、酷暑天氣，總是提前數小時到場布置、整理現場，展現社區凝聚力。

許多社區僑團領袖也參與此次動員大會，東北同鄉會會長李香梅說，「美食是最具親和力的文化表達，能跨越語言與背景的隔閡，拉近彼此距離，該活動相當有意義，希望能持續擴大舉辦。」

據了解，亞裔端午美食文化節每年召集近百位攤商，集結各地特色餐飲，從滷味、燒烤、小吃到甜點一次在法拉盛的街頭羅列推出。大會推廣部長陳雪梅表示，除非天氣狀況特殊，歷屆活動中的攤位幾乎都能獲利。

第四屆亞裔端午美食文化節將於5月25日(周日)舉行，地點為三福大道(Sanford Ave)136-30號，目前美食攤位招商中，有意者可聯繫陳雪梅，電話為(646)886-1578。