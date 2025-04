布碌崙家庭日 宣導自閉症認知與資源

因應自閉症意識月,紐約親子互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC),於17日(周四)在布碌崙8大道華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」,旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識,並提供家庭接軌資源的管道。(親子互助會提供)

因應自閉症意識月,紐約親子 互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)近日在布碌崙 (布魯克林)8大道 華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」,旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識,並提供家庭接軌資源的管道。

活動邀請多個照護協調組織及公家機構參與,包含Advance Care Alliance(ACANY)、Advocate for People(AHRC)、Center for Independent of the Disabled(CiDNY)、General Human Outreach(GHO)、Partners Health Plan及布碌崙公共圖書館等。

ACANY協調員劉鴻琴表示,只要家長有工卡及白卡號碼,並聯絡照護協調組織(CCO)與照護經理(Care Manager)合作,一旦確認符合資格,便可為孩子申請州發育障礙者辦公室(OPWDD)的服務。此次來到布碌崙也欲引導家庭進入系統,並為申請個案解惑。

她強調,即便不懂申請程序,只要先找到CCO便能與政府資源接軌。GHO社工陳先生表示,希望讓民眾了解「自閉症不是需要避諱的病情,而是需要更多關愛與照顧的族群」。他強調,家長一定要主動尋求,鼓勵華裔民眾若孩子有類似症狀,可向相關團體諮詢權益。

華策會特殊家庭服務部布碌崙協調員張威表示,活動不僅提供資源,也傳達「發展障礙家庭仍有人在乎,未被放棄」的訊息。親子互助會會長黃妮可則呼籲家長正視孩子是否有特殊需求,她觀察許多家長對孩子的不同感到羞恥,或採取被動處置,但她認為政府資源與服務是為了讓孩子的生活步入正軌,「父母對孩子有期待,但不應期待魚會長翅膀飛」,而是應針對子女的狀況,透過尋求資源鼓勵他們成長。