布碌崙家庭日 宣導自閉症認知與資源

因應自閉症意識月，紐約親子互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)，於17日(周四)在布碌崙8大道華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」，旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識，並提供家庭接軌資源的管道。(親子互助會提供)

因應自閉症意識月，紐約親子 互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)近日在布碌崙 (布魯克林)8大道 華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」，旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識，並提供家庭接軌資源的管道。

活動邀請多個照護協調組織及公家機構參與，包含Advance Care Alliance(ACANY)、Advocate for People(AHRC)、Center for Independent of the Disabled(CiDNY)、General Human Outreach(GHO)、Partners Health Plan及布碌崙公共圖書館等。

ACANY協調員劉鴻琴表示，只要家長有工卡及白卡號碼，並聯絡照護協調組織(CCO)與照護經理(Care Manager)合作，一旦確認符合資格，便可為孩子申請州發育障礙者辦公室(OPWDD)的服務。此次來到布碌崙也欲引導家庭進入系統，並為申請個案解惑。

她強調，即便不懂申請程序，只要先找到CCO便能與政府資源接軌。GHO社工陳先生表示，希望讓民眾了解「自閉症不是需要避諱的病情，而是需要更多關愛與照顧的族群」。他強調，家長一定要主動尋求，鼓勵華裔民眾若孩子有類似症狀，可向相關團體諮詢權益。

華策會特殊家庭服務部布碌崙協調員張威表示，活動不僅提供資源，也傳達「發展障礙家庭仍有人在乎，未被放棄」的訊息。親子互助會會長黃妮可則呼籲家長正視孩子是否有特殊需求，她觀察許多家長對孩子的不同感到羞恥，或採取被動處置，但她認為政府資源與服務是為了讓孩子的生活步入正軌，「父母對孩子有期待，但不應期待魚會長翅膀飛」，而是應針對子女的狀況，透過尋求資源鼓勵他們成長。