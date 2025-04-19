我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

布碌崙家庭日 宣導自閉症認知與資源

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因應自閉症意識月，紐約親子互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)，於17日(周四)在布碌崙8大道華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」，旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識，並提供家庭接軌資源的管道。(親子互助會提供)
因應自閉症意識月，紐約親子互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)，於17日(周四)在布碌崙8大道華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」，旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識，並提供家庭接軌資源的管道。(親子互助會提供)

因應自閉症意識月，紐約親子互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)近日在布碌崙(布魯克林)8大道華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」，旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識，並提供家庭接軌資源的管道。

活動邀請多個照護協調組織及公家機構參與，包含Advance Care Alliance(ACANY)、Advocate for People(AHRC)、Center for Independent of the Disabled(CiDNY)、General Human Outreach(GHO)、Partners Health Plan及布碌崙公共圖書館等。

ACANY協調員劉鴻琴表示，只要家長有工卡及白卡號碼，並聯絡照護協調組織(CCO)與照護經理(Care Manager)合作，一旦確認符合資格，便可為孩子申請州發育障礙者辦公室(OPWDD)的服務。此次來到布碌崙也欲引導家庭進入系統，並為申請個案解惑。

她強調，即便不懂申請程序，只要先找到CCO便能與政府資源接軌。GHO社工陳先生表示，希望讓民眾了解「自閉症不是需要避諱的病情，而是需要更多關愛與照顧的族群」。他強調，家長一定要主動尋求，鼓勵華裔民眾若孩子有類似症狀，可向相關團體諮詢權益。

華策會特殊家庭服務部布碌崙協調員張威表示，活動不僅提供資源，也傳達「發展障礙家庭仍有人在乎，未被放棄」的訊息。親子互助會會長黃妮可則呼籲家長正視孩子是否有特殊需求，她觀察許多家長對孩子的不同感到羞恥，或採取被動處置，但她認為政府資源與服務是為了讓孩子的生活步入正軌，「父母對孩子有期待，但不應期待魚會長翅膀飛」，而是應針對子女的狀況，透過尋求資源鼓勵他們成長。

未參與的家庭若欲諮詢更多服務，可致電華策會(934)-223-9527特殊發展服務部門，或親子互助會了解更多服務細節。

活動現場除有多個照護組織到場為家長解惑，也設置遊戲區與桌遊區讓孩子與家長能在此同...
活動現場除有多個照護組織到場為家長解惑，也設置遊戲區與桌遊區讓孩子與家長能在此同樂。(親子互助會提供)
因應自閉症意識月，紐約親子互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)在布碌崙8大道...
因應自閉症意識月，紐約親子互助會(PCR)與華人策劃協會(CPC)在布碌崙8大道華社愛立信公園舉行「布碌崙家庭日」，旨在拓展社區對自閉症與特殊發展的認識，並提供家庭接軌資源的管道。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 親子 8大道

上一則

專業律師團隊 SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN 免費諮詢 人身意外傷害 不成功不收費

下一則

紐約溫州同鄉會新州清明掃墓 悼念旅美先僑
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市

周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市
紐約親子互助會 春季復活節尋彩蛋活動

紐約親子互助會 春季復活節尋彩蛋活動
關稅動盪 布碌崙8大道車衣業怕從中國進貨卡關 部分商家歇業

關稅動盪 布碌崙8大道車衣業怕從中國進貨卡關 部分商家歇業
自閉症盛行率首度超越3% 亞裔童最嚴重

自閉症盛行率首度超越3% 亞裔童最嚴重

熱門新聞

圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明