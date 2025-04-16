哥大持綠卡學生 又遭移民官逮捕

一名哥倫比亞大學的在校生馬達維，因其在校園挺巴學運中的主導角色，於佛蒙特州考取公民身分時遭移民官員逮捕。(記者曹馨元╱攝影)

哥倫比亞大學在校生馬達維(Mohsen Mahdawi)，因主導校園挺巴學運，近日於佛蒙特州(Vermont)考取公民身分時遭移民 官員逮捕；另一方面，儘管哥大 此前已同意滿足川普 政府系列條件，從而保障4億聯邦撥款，但雙方至今還未達成共識。

馬達維出生及成長於巴勒斯坦約旦河西岸(West Bank)難民營，自2014年移居美國後，已持有綠卡十年。目前，大學四年級的馬達維，正就讀哥大通識學院(School of General Studies)哲學系，並打算在今年秋天入讀哥大的國際關係研究所。

2023年10月以哈戰爭爆發後，馬達維與上月遭移民與海關執法局(ICE)拘捕的哈利勒(Mahmoud Khalil)，共同於哥大創辦了巴勒斯坦學生社團「Dar: the Palestinian Student Society」，並在多場校園挺巴學運中擔任主導角色。

馬達維在14日來到佛蒙特州移民中心參加公民身分考試，卻當場被捕；同日，他的律師提交臨時限制令申請，以防止聯邦官員將他轉移到更保守的司法管轄區、或將其驅逐出境，法官已批准這項申請。

馬達維是第三名因挺巴行為而遭ICE拘捕的哥大綠卡學生，此外，另有四名國際學生的簽證遭到吊銷。

另一方面，因川普政府以聯邦撥款為籌碼，要求遏制多所大學的校內「反猶太主義」活動，聯邦政府與高等院校間的對抗愈演愈烈。作為第一所遭政府針對的學校，哥大此前已宣布願意答應川普政府的一系列要求，確保4億聯邦撥款不受影響，但政府表示，校方妥協並不意味著能拿回撥款。

近日，哈佛大學則表示，將不會配合川普政府，認為其要求不合理且不合法。哥大新上任的代理校長薛普曼(Claire Shipman)對比表示，她很感興趣地閱讀了哈佛的消息，目前仍在與政府協商，但不會接受任何「政府主導教學、研究或雇用決策」的強制安排。