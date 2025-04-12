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石棉危害師生 82%學校未按時檢驗

記者曹馨元╱紐約報導
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市主計長辦公室發布的一項審計結果顯示，全市1700所含有毒材料石綿的學校中，高達82%未能在過去三年內進行聯邦規定的全面檢查。圖為位於華埠的一所公校。(記者曹馨元╱攝影)
市主計長辦公室發布的一項審計結果顯示，全市1700所含有毒材料石綿的學校中，高達82%未能在過去三年內進行聯邦規定的全面檢查。圖為位於華埠的一所公校。(記者曹馨元╱攝影)

由紐約市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室發布的一項審計結果顯示，全市1700所含有毒材料石棉的學校中，高達82%未能在過去三年內按聯邦規定進行全面檢查，嚴重威脅學生和教職員工的健康安全。對此，市教育局(DOE)承認失誤，並承諾將改進檢查流程。

根據1986年頒布的「石棉危害緊急應對法案(AHERA)」，含有石棉的學校必須每三年進行一次全面檢查，且要定期跟進。然而審計發現，2021年3月至2024年3月間，市教育局共完成200至250次檢查，遠低於每年480次的要求，此外在已接受檢查的學校中，只有22%完成了必要的後續評估。

蘭德就此報告批評市教育局監管不力，並敦促應立即採取糾正措施，「政府的首要任務是確保市民的安全。對於我們的孩子，政府必須遵守旨在保護他們免受已知危害的規則，這是必須的、不是一個選項。」

據悉，石棉的致病性來自於細微粉塵，若吸入肺中會累積無法排除，累積達到一定數量並長時間在肺中作用，便可能會嚴重影響肺部功能；在臨床上，石棉已經證實與許多種癌症有直接關聯，包括惡性間皮瘤、肺癌、喉癌、卵巢癌等。

審計報告還指出，自1997年以來，當局在幾乎每個檢查周期內都存在類似的違規行為，平均每周期僅有11%的學校受到檢查，其中布碌崙(布魯克林)和皇后區的檢查率尤為低，分別為13%和16%。

對此，市教育局承認了檢查的不足，表示將聘請更多承包商協助完成檢查。同時，當局也同意遵守審計報告中提出的八項建議，包括制定新的檢查程序及政策、加強對管理人員的培訓、及妥善保存管理紀錄。

市教育局發言人布朗絲黛恩(Nicole Brownstein)表示，該部門致力於保證學生能夠在學校裡安全、健康地成長，「我們期望能通過這些全面的努力，保護學校不受石棉威脅。」

教育局 癌症 布碌崙

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